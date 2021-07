Kolumna Anje Germšek: Vsi psi, mali in veliki, potrebujejo vzgojo

Mnogo skrbnikov manjših psov si psa omisli z namenom, da bo »ljubljenček« in bo večino življenja preživel v naročju. Na ta način psu odrekajo pravico biti pes in pravzaprav sami vzgojijo bevskajočega psa, ki se vsega boji, vsakega oblaja, je nesamozavesten in nestabilen.Taki psi pogosto trpijo za ločitveno tesnobo in ne zdržijo minutke brez lastnika. Vsakega, ki pride v njihovo stanovanje, oblajajo in vedno želijo biti v središču pozornosti. Nobenemu samozavestnemu, srečnemu psu ni všeč, da ga dvigamo s tal. Psi, ki pogosto lezejo v naročje gospodarja, so negotovi, saj v naročju lastnika iščejo rešitev pred zunanjim svetom, ki se ga bojijo. Na ta način psu seveda ne pomagamo prebroditi njegovih strahov, temveč jih še poglabljamo. Tolažbe psi ne razumejo. Razumejo le, da je nekaj hudo narobe, saj je tudi njihov »šef« vznemirjen in prestrašen.