Kolumna Anje Germšek: Po sprehodu je prva postaja kopalnica

Ko se vračamo s sprehoda, je Ajina prva postaja kopalnica. Imamo to srečo, da je vstop vanjo iz predsobe in pes pozna besede: »Kopalnica, tace.« Odkoraka naravnost v kabino za prhanje, se obrne in počaka, da se slečem. Saj veste, blatni čevlji, mokra bunda, umazane rokavice, blatna žoga. Vse to je treba odložiti na primerno mesto. Nato delno nejevoljno stoji v tuš kabini, da jo umijemo. Kljub njeni energiji, je Aja senzibilen pes in ji nežno prigovarjanje pri nelagodnih situacijah pomaga.Aja je sedaj vsak jutro pod tušem. Umijemo jo samo z mlačno vodo. Ves trebuh, noge, rep in stegna. Obrišemo jo z brisačo, ki je prijetno topla (pred sprehodom jo dam na radiator). Nato pa sama ostane v kopalnici na svojem izbranem prostoru, dokler ni popolnoma suha. Zvita v klobčiču srečna zaspi.