Kolumna Anje Germšek: Ne moreš sredi pločnika ali travnika pustiti take nesnage – ne gre!

Nisem preverila, kdaj je bil sprejet zakon, po katerem moramo pasji lastniki za svojimi kosmatinci pobirati iztrebke, vem pa, da se je to pospešeno začelo dogajati pred približno 15 leti. Z možem sva že živela skupaj, imela sva Bibo in Bena. Ne on ne jaz jih nisva bila vajena pobirati in, priznam, na začetku se nama je to zdelo neumno, saj je kakec »bio« in se razgradi veliko prej kot vse drugo, kar pade na tla.