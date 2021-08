Kolumna Anje Germšek: Dopust 2021 – s psom v hotelu

V sredo smo na plaži spoznali družino, ki ima francosko buldoginjo. Kljub znaku, da pes ne sme na plažo, so jo pripeljali in ne samo oni, še dva druga psa smo videli. Zato je mož, ki se hitro prilagodi, popoldan tudi Ajo pripeljal na plažo. Najprej me je zmrazilo, saj je Aja od vseh tamkajšnjih psov največja in tudi najglasnejša. A vendar, naša Aja je dozorela. Tistega divjega, neobvladljivega jokanja, zavijanja in zoprnega laježa, tudi ko je eden od nas šel v vodo, ni bilo. Aja je ležala na brisači in počivala. Celo oči je zaprla in delovalo je, kot da je tako mirna, da je lahko zaspala.Kljub idili na plaži smo imeli dva pobega. Jah, se zgodi tudi najbolj pazljivim lastnikom.