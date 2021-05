Kolumna Anje Germšek: Bolhe, klopi in uši na pohodu

Pred tremi leti smo zadnje dva dni dopusta porabili za čiščenje stanovanja, a tokrat zaradi bolh, ki so se namnožile v desetih dneh naše odsotnosti. Katastrofa. Delo je bilo enako kot pri čiščenju uši.Kolega je sedel z nami v atriju, ko je kar na lepem rekel: »Benu pa nekaj skače okrog repa. Ah, glej jo, no, bolha je.«Hvala bogu za atrij in sončno vreme. Preprogi iz hčerkine in dnevne sobe smo polili s kisom, mož ju je zavil v folijo, kolega je pomagal.Potem pa – kaj kupiti, kako in kje škropiti? Kakšne so za psa nevarnosti ob uporabi sredstev proti zajedavcem?