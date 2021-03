Kolumna Anje Germšek: Pet najpogostejših napak novopečenih lastnikov psov

Napake so del našega življenja. Iz napak se učimo, če to le znamo. Sama napak ne vidim kot nekaj, kar je zelo narobe, ampak mi pomagajo, da jih naslednjič ne bom ponovila. Tako razmišljam na vseh področjih.Sem pa ravno zaradi napak in izkušenj sedaj veliko pozornejša pri novopečenih pasjih lastnikih.Morda imajo psa prvič. Morda so ga imeli kot otroci in ga imajo sedaj po 20 letih ponovno. Ko jih opazujem, sama zase dobesedno še enkrat v mislih ponavljam celotni naučeni proces.