Kolumna Andreja Jagra: Ko hiša postane dom

Saj je že dve leti! To je bila moja prva misel, ko smo se iz uredništva Delo in dom po dolgem času ponovno slišali. Kar nisem mogel verjeti, da je že tako dolgo od takrat, ko sem spisal zadnji prispevek.V tem času se je veliko spremenilo. Le naš 'novi' dom kakšnih korenitih sprememb ni doživel. Vzroka ni iskati v brezhibni in do potankosti dodelani notranjosti hiše in okolice. Podlegel sem tistemu, pri čemer sem si obljubil, da bom drugačen od večine. Velikokrat sem slišal, naj čim več dela opravim pred vselitvijo, saj pozneje zmanjka časa in volje za to. In res, kljub trdnemu prepričanju, da bo pri meni drugače, se je zgodilo točno to. Od dokaj discipliniranega in plansko usmerjenega graditelja je ostala le še bleda senca, ki dosti težje spravi skupaj karkoli, kar je povezano z urejanjem hiše. Prelomljena obljuba samemu sebi niti ni boleča, zdaj bolj bode v dušo ponavljajoče se opominjanje moje ljube žene, kaj vse je še treba urediti.