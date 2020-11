Kolo prihodnosti, ki je tako tudi videti

Beno Technologies je za reevo zbral že za 1,306.481 evrov sredstev od 930 podpornikov. FOTO: Reevo

Reevo, ki so ga sprojektirali pri ameriški družbi Beno Technologies, je v primerjavi z drugimi e-kolesi videti ultra futuristično. Saj ima okvir, krmilo, pedale in normalno velika kolesa, a nato človek opazi, da so kolesa nekam drugačna. Nimajo ne pest ne naper, prenos moči je vgrajen neposredno prek pedalov in elektromotorja na zadnje kolo, v obročnikih, če jim sploh lahko še tako rečemo, so vdelane tudi luči, in to ne le pozicijske.Ker gre za mestno kolo, niso pozabili niti na varnost: na krmilu je čitalnik prstnih odtisov, ki odklene kolo, pri prenosu moči je mehanska zapora, ki deluje kot klasična ključavnica, poleg tega pa ima kolo vgrajen GPS-oddajnik, tako da ga lahko najdemo, če dobi noge. Vse podatke o poti prebiramo prek aplikacije reevo na pametnem telefonu, ki ga pritrdimo na krmilo.Za ameriški trg bo reevo opremljen z močnim 750-vatnim motorjem, za Evropo pa s standardnim 250-vatnim. Baterija ima kapaciteto 500 Wh in se napolni v treh urah, elektromotor pa naj bi na Stari celini pomagal do 25 km/h, na drugi strani velike luže pa do 25 mph oziroma 40 km/h. Na platformi indiegogo je za prednaročilo reeva trenutno treba odšteti 1861 evrov, pozneje pa naj bi stal okoli 2845 evrov.