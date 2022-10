Čiščenje doma je vsekakor pomembno, še posebej, če vas v hiši živi veliko in če imate živali. Pomislite na vse trenutke, ko vstopite v hišo s čevlji, s katerimi prinesete zunanjo umazanijo in bakterije. Otroci, ki se vračajo iz šole, vaš pes, ki iz parka prinese umazanijo na tačkah, mačka, ki gre na stranišče v pesek in se nato sprehaja po hiši ali po posteljah in kavčih. Čiščenje hiše je pomembno, a kolikokrat na teden je potrebno očistiti tla?

Začnimo s tem, da vsak čisti, kolikor hoče, pravil ni. So taki, ki tla čistijo vsak dan, nekateri enkrat na teden, nekateri dvakrat ali večkrat na teden. Brez dvoma lahko trdimo, da imajo tisti, ki čistijo vsak dan, veliko časa, tla pa bodo vedno sijajna in sijoča. Toda kolikokrat na teden bi morali zares očistiti tla?

Kolikokrat na teden boste čistili tla, je vaša odločitev. FOTO: Vgstockstudio, Shutterstock

V bistvu bi morali obrisati tla, ko so dejansko umazana. Ni vam jih potrebno čistiti vsak dan ali večkrat na teden. Seveda je čiščenje tal odvisno od tega, koliko se zadržujete doma in koliko vas živi v hiši. Pomembno je, da tla očistite, ko so umazana in ne dovolite, da se umazanija nabira. Druga pomembna stvar je, da poskušate ohraniti hišo čim več časa čisto. Ste končali z večerjo? Posesate lahko pod mizo, da poberete drobtine, ko ste že pri tem, pa lahko posesate tudi celotno jedilnico.

Izhodišče za popolnoma čista tla je sesanje ter nato pranje z vrelo vodo, ki je prvo naravno in učinkovito razkužilo, ki mu lahko dodate žlico kisa, sode bikarbone ali detergenta, glede na material tal. Vodi lahko dodate tudi eterična olja za prijeten vonj, obvezno pa jo večkrat menjajte. Uporabite krpo iz mikrovlaken, ki zaradi posebne strukture tkanine pri brisanju ne puščajo lis, hkrati pa so dobro vpojne in prave zmagovalke v boju s prahom.