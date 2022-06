Kolesarski uspehi vplivajo na prodajo

Uspešna zgodba Kolesarskega centra Bauer (KC Bauer) se je začela pisati konec 80. let prejšnjega stoletja, ko se je Štefan Bauer, tekmovalec ekipe Rog, serviser, tehnolog in komercialist tedanje tovarne Rog, odločil za samostojno podjetniško pot. Danes podjetje vodi njegov sin Žiga, ki je 2016. ustanovil tudi blagovno znamko kolesarskih torb iz recikliranih materialov Ziggie bag in je še danes del asortimana.

Sicer pa v dveh nadstropjih trgovine v ljubljanskem BTC ponujajo bogat in širok nabor različnih koles priznanih znamk (Fuji, Conway, Bottecchia, Author, Kenzel, Tern, Dahone), kolesarskih rezervnih delov in dodatkov. V zadnjih letih so ponudbo razširili še na električne skiroje. Na voljo je tudi pestra izbira oblačil od pet do glave in vsa fitnes oprema,« še povedo. Zelo so ponosni tudi na več kot 25 let trajajoče zastopanje avstrijske znamke koles KTM.

V sklopu trgovine deluje tudi servis koles, električnih koles in električnih skirojev. »Smo uradni serviser električnih koles s pogonskimi sistemi Bosch, popravljamo pa tudi električna kolesa s pogonskimi sistemi Shimano in Bafang. Servisno ekipo sestavljata dva glavna serviserja in pomočnik. Servis deluje ves dan,« povedo in dodajo, da jim v popravilo svoja kolesa zaupajo tudi slovenski policisti. Kot posebnost omenimo, da imajo izbiro starinskih delov in tistih po naročilu, ki se jih sicer težko dobi.

Stranki vedno priporočijo kolo, ki bo najbolj primerno za podlage, po katerih se največ vozi. Za Slovenijo se jim zdijo treking kolesa najbolj primerna. »Naslednji korak je najti pravo velikost in geometrijo, ki poskrbi, da se na kolesu počutimo dobro in tako lažje in raje kolesarimo tudi na daljših razdaljah. Na koncu so pomembne komponente, ki imajo največji vpliv na ceno,« dodajo. Ker verjamejo, da mora kupec pred nakupom kolo preizkusiti, imajo v ta namen v trgovini notranjo progo, če vreme dopušča, pa lahko kolo preizkusijo tudi v okolici trgovine.

»Trenutno je največ povpraševanja po treking in gorskih kolesih, v zadnjih letih se je dvignilo tudi povpraševanje po električnih kolesih srednjega in višjega cenovnega razreda. Krepi se tudi trg polnovzmetenih koles, navadnih in električnih. Zaradi izrednih uspehov naših tekmovalcev se je okrepilo tudi povpraševanje po cestnih kolesih.«