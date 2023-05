Kolesarska pot gre mimo znamenitega izvira (FOTO)

Občina Medvode ureja novo kolesarsko pot, ki povezuje Medvode in Pirniče z Vikrčami, kjer se tudi začne, in sicer na meji z Mestno občino Ljubljana, po obstoječi brvi za pešce in kolesarje, ki povezuje Medno in Vikrče. Pot se približa Spodnjim Pirničam, poteka mimo toplega vrelca Straža in se nadaljuje ali desno proti Zgornjim Pirničam ali naravnost proti naselju Verje. Nato se spusti na spodnjo teraso ob reki Savi in jo prečka po novi, 138 metrov dolgi brvi v središče Medvod.

Ob izviru je manjši bazen

S tem so v Medvodah poskrbeli za varno in urejeno kolesarsko povezavo med zalednimi naselji Medvode, Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče z mestnim središčem v Medvodah, kjer so knjižnica, občinska stavba s krajevnim uradom, tržnica, trgovsko središče, banka, pošta, kulturni dom, železniška postaja ter postajališča javnega mestnega in primestnega potniškega prometa.

Bazen in izvir na Straži v Spodnjih Pirničah FOTO: Primož Hieng

Asfaltirana kolesarska pot, ki je dolga 6215 metrov in široka 3,5 metra, je dvosmerna in dovoljuje dostop kmetijski mehanizaciji zaradi obdelave zemljišč, saj del poti poteka med polji. Krajši del, to je 450 metrov, teče po obstoječih prometnicah skupaj z motornim prometom. Speljana je tudi mimo priljubljenega izvira Straža v Spodnjih Pirničah: gre za razmeroma močan hipotermalni izvir s temperaturo vode od 19 do 21 stopinj Celzija in s pretokom od šest do osem litrov na sekundo, ob njem pa je naravno mokrišče z zanimivim, redkim rastlinjem in bogato favno. Ob izviru je urejen manjši bazen, ki predvsem domačinom poleti zagotavlja prijetno ohladitev. Po vodo iz izvira, ki je po raziskavah zelo kakovostna, prihajajo iz bližnje in daljne okolice.

Domačini si želijo, da bi izvir ohranili kot miren kotiček za domačine. Izvir je že zaščiten kot naravna vrednota državnega pomena. Že zdaj je mimo njega speljana krožna učna pot, in sicer od visečega mostu, ki povezuje Medno in Vikrče ter vodi mimo hiše slovenskega skladatelja Janeza Bitenca do termalnega izvira. Učna pot se nato nadaljuje do opazovalnice na mokrišču in naprej mimo Zvergl do rojstnih hiš Franca Rozmana - Staneta in Jakoba Aljaža v Zavrhu.

Perilo čisto le na Straži

V bazenu na Straži so v preteklosti ženske prale perilo, saj je v izviru voda s stalno temperaturo, tudi pozimi. S kočijo so na Stražo vozili tudi perilo smledniških grofov. Na tem znamenitem mestu so se torej sestajale žehtarice iz bližnjih vasi in si med pranjem izmenjavale novice, kaj pokomentirale in kaj tudi dodale. V tej vodi in tudi v naslednjem perišču Zvergle so do napeljave vodovoda v začetku 60. let prejšnjega stoletja babice prale perilo, številne gospodinje pa so še veliko pozneje, ko so gospodinjstva že imela pralne stroje, že čisto perilo odnesle sprat na Stražo, saj so bile prepričane, da bo ustrezno oprano le tam.

Okolica bazena je urejena. FOTO: Primož Hieng

Kroži pa tudi zgodba o čudežni moči vode, saj naj bi ženskam pomagala pri odpravljanju neplodnosti. Voda iz izvira je zelo kakovostna, natančnejših analiz pa doslej niso izvedli, saj za to nimajo denarja. Termalni vrelec na Straži v Spodnjih Pirničah je v 70. letih prejšnjega stoletja raziskoval Anton Nosan, eden vidnejših slovenskih strokovnjakov s področja geologije in hidrogeologije, ki so ga med drugim zanimali termalni vrelci v Ljubljanski in Radovljiški kotlini. Posebno pozornost je namenil blejskim termalnim izvirom, v to skupino pa spadajo še izviri v Zgornji Besnici, Spodnjih Pirničah, pri Hotavljah v dolini Kopačnice in Furlanove toplice na Vrhniki.

Takratna skupščina občine Ljubljana - Šiška je termalni vrelec na Straži razglasila za naravni spomenik. Ta je edini še delno ohranjen tovrstni izvir v Ljubljanski kotlini. Območje naravnega spomenika je zaradi položaja v prostoru in značilnega mediteranskega rastja krajinska posebnost in kakovost, ki smiselno spada v krajinski park območja Šmarne gore. Nova kolesarska povezava je torej speljana mimo izvira Straža, točneje med cevjo urejenega izvira, kjer voda priteka iz podzemlja, in bazenom. Doslej je bil dostop do izvira mogoč tudi za osebne avtomobile, vendar, kot kaže, po novem ne bo več prostora za vozila, temveč samo za kolesarje in pešce. Na občini Medvode pravijo, da je to primarno seveda kolesarska pot, uporabljajo pa jo lahko brez skrbi tudi pešci, celo zaželeno je.

Kolesarji so z veseljem sprejeli novo povezavo. FOTO: Primož Hieng

»Glede sobivanja kolesarjev in pešcev ne vidim težav,« meni župan Nejc Smole. Motorni promet bodo omejili in postavili količke, tako da dostop do Straže z avtomobilom ne bo več mogoč. Redarji bodo izvajali zelo strog nadzor. Sicer pa je od gasilskega doma PGD Spodnje Pirniče do izvira Straža le 700 metrov oziroma deset minut hoje.