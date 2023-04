Kockasti Discovery, zanj je treba odšteti 199 evrov

Česa se je lotil danski proizvajalec igrač Lego lotil na področju avtomobilizma? Čeprav današnji izdelek ni avtomobilski, je vsekakor fascinanten. Gre za Legov set 10283 Nasa space shuttle Discovery iz posebne serije Icons, namenjen odraslim sestavljavcem, ki se navdušujejo nad tehniko, arhitekturo pa tudi pop kulturo in naravo. Lego je pri oblikovanju kajpak sodeloval z ameriško vesoljsko agencijo in rezultat je izjemni Discovery, vesoljsko plovilo, ki je v svoji 27-letni zgodovini kar 39-krat vzletelo z Zemlje in se vrnilo iz vesolja, pri čemer je opravilo več kot 238 milijonov kilometrov.

Legov set 10283 je sestavljen iz 2354 kock in kockic, v sebi pa skriva še sloviti vesoljski teleskop Hubble, ki so ga v vesolje izstrelili leta 1990. Trup se da odpreti, se poigrati z robotsko roko in nastaviti pristajalna kolesa za vrnitev z misije. Pogledati je mogoče tudi v kokpit, priloženi sta tudi stojali za shuttle in teleskop, zraven pa sta še razstavna listka z osnovnimi tehničnimi podatki. Discovery meri več kot 21 cm v višino, 54 cm v dolžino in 34 cm v širino, zanj pa je treba odšteti 199 evrčkov.