Ko z dreves odpada listje, sadimo pomladne čebulnice

Okrasne čebulnice so cvetoče trajnice, ki hrano za nadzemni del črpajo iz mesnate čebulice v zemlji. Čebulnice so v sorodu z gomoljnicami, ki namesto čebulice razvijejo gomolj, vse pa lahko prezimijo na prostem. Popestrile bodo cvetlični vrt ali zelenico v vseh letnih časih, če jih bomo pravilno zasadili.

Sadimo jih lahko tudi mešano. FOTO: Neirfy, Getty Images

Med znanilke pomladi vsekakor spadajo zvončki, ki so sicer prosto rastoči po travnikih in gozdovih, mnogi pa jih vzgajajo na trati okoli hiše. Med prvimi, ki bodo pognali spomladi, so tudi tulipani in narcise, ki so tudi med najbolj priljubljenimi. Omenimo še hijacinte, ciklame, irise, žafran, šmarnice, jarice. Poleg spomladi cvetočih poznamo tudi jesenske, to so različne lilije, perunike, dalije, begonije pa vetrnice oziroma anemone, gladiole pa jesenski žafran ali jesenski podlesek, in še nismo vseh našteli. Medtem ko spomladi cvetoče sadimo jeseni, jesenske sadimo spomladi, sicer pa se vzgoja ne razlikuje.

Obnesejo se v lončkih v notranjih prostorih. FOTO: Dr Pics24, Getty Images

Med najbolj priljubljenimi so tulipani in narcise.

So zelo nezahtevne, če jim le zagotovimo primerne naravne danosti, to so predvsem prepustna, dobro odcedna tla, najbolje peščena ali mešana. Voda, ki zastaja v ilovnatih tleh, namreč povzroči gnitje čebulic in s tem propad celih rastlin. Čebulnice sadimo samostojno ali v kombinaciji z drugimi rastlinami, lahko jih mešamo med seboj. Praktično je, da sadimo skupaj vrste, ki cvetijo istočasno. Sadimo jih na cvetlične grede, na trato pa tudi na težje dostopna mesta, na primer na škarpe ali v skalnjake, in sicer v skupinah ali posamezno. Dobro uspevajo v loncih in drugih posodah, ki jih postavimo na balkon, nekatere, na primer ciklame, uspešno vzgajamo tudi v notranjih prostorih, s primerno nego bodo cvetele vso zimo.

Sadimo jih dve ali tri debeline čebulice globoko. FOTO: Sanddebeautheil, Getty Images

Zemlje pred saditvijo ni treba posebej pripravljati, dovolj bo, da jo zrahljamo in pognojimo s kompostom. Čebulice posadimo v jamice, ki jih je najbolje narediti s sadilnim klinom. Polagamo jih s spodnjim delom navzdol, globina pa naj bo za dve ali tri debeline čebulice. Potem jih le rahlo zagrnemo z zemljo. Ko odcvetijo, listov ne porežemo, temveč jih pustimo, da se sami posušijo in odmrejo, saj čebulice prav prek njih dobivajo hranila, s pomočjo katerih bo naslednje leto pognala nova rastlina. Večino pustimo v zemlji, ko opravijo svoje za tekočo sezono, le nekatere je bolje izkopati in jih jeseni znova posaditi. To velja zlasti za tulipane, ki jih pustimo v zemlji, dokler listi ne odmrejo, potem jih izkopljemo in spravimo čez poletje, jeseni pa spet posadimo.

Pogosto jih zasadimo kar v trato.