Ko vajeti poprime priključek

Nadzor v obe smeri

Za prenos informacij morajo biti priključki opremljeni z vtikačem isobus, ki ga vtaknemo in privijemo na vtičnico na strani traktorja. FOTO: Kubota



Manj ukazov

S funkcijo TIM se po formiranju bale traktor samodejno ustavi, sledi avtomatski postopek vezanja. Nato se komora za bale odpre, bala se odloži in komora se znova zapre. Traktorist pa lahko začne nov cikel stiskanja krme. FOTO: Konstantin Tschovikov/Kubota

Funkcija določene postopke avtomatizira in s tem zmanjša ročno upravljanje.



Različni nameni

Za delovanje funkcije isobus TIM morajo stroji biti opremljeni z brezstopenjsko transmisijo – tako kot tale kubota M 7003 KVT. FOTO: Kubota

Traktorist pri baliranju ene bale namesto običajnih 10 ukazov izvrši le dva.

Isobus je standardni protokol, ki omogoča komunikacijo med traktorji, programsko opremo in priključki. Omogoča izmenjavo podatkov in informacij z univerzalnim jezikom prek ene same nadzorne konzole v kabini. Lahko ima vgrajene številne funkcije, terminali pa morajo biti certificirani pri AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation), ki je bila ustanovljena leta 2008 na pobudo proizvajalcev kmetijskih strojev in združenj. Področje pokriva oziroma definira standard ISO 11783.TIM (tractor implement management) je ena izmed funkcij isobusa. Z uporabo funkcije lahko traktorski priključek tudi samodejno krmili (upravlja) določene funkcije, na primer hitrost vožnje ali delovanje hidravličnega sistema. Običajno traktor krmili stroj, medtem ko imamo pri uporabi TIM dvosmerno komunikacijo, torej prenos nadzora v obe smeri. Prednosti uporabe so v prihranku časa in prihranku števila upravljavnih gibov traktorista. Prihranek je tudi v porabljenem gorivu. Funkcijo vgrajujejo določeni proizvajalci v nekatere stiskalnice za valjaste bale, nekatere samonakladalne prikolice, uporaba pa se širi tudi na druge priključke (npr. za obdelavo tal). Za vleko in pogon priključkov isobus TIM pa se mora uporabljati traktorje z brezstopenjsko transmisijo in funkcijo isobus TIM. Funkcija TIM namesto dosedanjega ročnega upravljanja določenih komand omogoča samodejni potek dela.Kubota je lani prejela certifikat AEF za funkcijo isobus TIM za svojo serijo variabilnih stiskalnic za valjaste bale BV in za traktor kubota M 7003 KVT z brezstopenjsko transmisijo. TIM ne vpliva na trajanje formiranja bale do končnega premera bale, temveč na postopke vezave in odlaganja bale ter odpiranje in zapiranje komore. Kubota tako navaja, da traktorist pri uporabi funkcije za baliranje ene bale namesto običajnih 10 ukazov izvrši le dva ukaza. Vse preostale komande pa avtomatsko izvrši TIM-funkcija. Tako pri 100 balah prihrani traktoristu kar 800 gibov (800 ukazov) in bistveno razbremeni uporabnika.Z njeno pomočjo se ob koncu oblikovanja bale, ko je dovolj velika in gosta, samodejno zmanjša hitrost traktorja oziroma se ustavi. Sledi avtomatsko vezanje bale z mrežo. Nato se komora odpre in ovita bala se premakne oziroma s pomočjo izmetalnika odloži na tla. Ko ustrezen senzor ugotovi, da je odložena, stiskalnica zapre vrata komore. Po uspešno končanem ciklu mora upravljavec aktivirati ponovno stiskanje krme.Krone pa za svoje stiskalnice fortima, comprima in varipack navaja, da lahko z uporabo povečamo učinkovitost vezave in odlaganja bale za 15 odstotkov. Fendt vgrajuje funkcijo isobus TIM v svoje traktorje od serije 500 naprej, funkcijo pa ima tudi njihova samonakladalna prikolica fendt tigo XR. Samonakladalna prikolica določa hitrost traktorja glede na obremenitev pobiralne naprave na samonakladalni prikolici, ki jo glede na velikost zgrabka ugotavlja senzor za vrtljaje na pobiralni napravi. Claas tudi ponuja samonakladalne prikolice cargos s sistemom TIM speed control.Isobus TIM je torej asistenčni sistem, ki olajša delo vozniku in optimizira pobiranje krme. Širi se tudi na druge vrste priključkov.