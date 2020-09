Ko te avto vpraša, ali greš na fitnes

Mega zaslon

Zemljevidi bodo s pomočjo tehnologije družb TomTom in Garmin ponujali veliko več kot le navigacijo od točke A do točke B.

Oddaljeni dostop

Mreža polnilnic

Velikanski zaslon spominja na tablico.

Električni mustang

15 evropskih jezikov že pozna sync 4.

Še lažja povezljivost

Vmesnika Apple CarPlay in Android Auto sta naložena vnaprej in brezplačno, omogočata pa tudi brezžično povezavo; doslej je bilo treba telefon povezati z usb-kablom. S CarPlayem in Autom lahko uporabnik upravlja aplikacije s telefona kar na zaslonu infozabavnega sistema. Eden izmed najbolj praktičnih vidikov je poslušanje oziroma pretakanje glasbe in navigacija z Googlovimi zemljevidi.

Na svojem prvem evropskem virtualnem dogodku na novi digitalni platformi Horizon je Ford predstavil novo generacijo infozabavnega sistema sync. In kaj prinaša sync 4? V bistvu stvari, ki jih lahko uporabljamo že na tistih ta dražjih in najzmogljivejših pametnih telefonih in osebnih računalnikih. Sposoben je strojnega učenja, kar pomeni, da se prilagaja uporabniku in njegovim navadam. Po domače: avto si bo zapomnil, da se na ta in ta dan ob tej in tej uri odpravimo v fitnes oziroma da na poti iz službe pokličemo ženo. In nam bo to predlagal sam.Seveda ga bo mogoče upravljati z govorom: trenutno pozna 15 evropskih jezikov (slovenščine seveda ni med njimi). Premiero bo novi infozabavni sistem doživel v novem popolnoma električnem mustangu mach-e, ki bo nekakšna predstavitvena platforma za vse Fordove novosti: od električnega pogona pa do novega synca, ki ga (vsaj v mustangu) človek opazi že na prvi pogled, saj ga upravljamo prek velikanskega, skoraj 40-centimetrskega za dotik občutljivega zaslona. Verjetno se bo našel kdo, ki bo Mustangov zaslon primerjal s Teslinim – oba sta kot velikanski tablici in oba sta postavljena pokonci. Je pa Fordov sync 4 obdržal vrtljivi fizični gumb za glasnost, kar sploh ni slaba stvar. Morda ga bodo sčasoma še kaj nadgradili, da bo deloval kot tisti krog pri Applovih ipodih.Prek novega synca bo mogoče nadzirati in prilagajati več kot 80 različnih nastavitev avtomobila, od ambientalne osvetlitve do temperature kabine. Kupci novega električnega mustanga si bodo lahko prilagodili vozilo, še preden ga bodo dobili na dom oziroma v salon, saj novi sync pozna Remote Vehicle Setup oziroma nastavljanje vozila na daljavo. To pomeni, da bo kupec prejel obvestilo, da je njegov mustang mach-e na poti v salon, sam pa bo zagnal aplikacijo ford pass, v kateri bo lahko izbral vozni način, temperaturo v kabini, nastavil navigacijo, izbral polnilnico na poti domov itd. Ko novi lastnik prvič seznani telefon z avtom, se nastavitve prenesejo in vozniku ni treba zapravljati časa. Avto bo na podlagi pametnega telefona ali obeska za ključe pozneje tudi prepoznal voznika in prilagodil nastavitve iz njegovega osebnega profila, kar bo še posebno ugodno za družine z več vozniki enega avtomobila.Pri Fordu se zavedajo, da je za električni avtomobil še kako pomembna dobra mreža hitrih polnilnic. Sync 4 vozniku svetuje, kje in kdaj naj na poti napolni vozilo, ponuja pa tudi informacije o razpoložljivosti polnilnih postaj in cenah polnjenja. Uporabniki bodo imeli dostop do največjega omrežja javnih polnilnic v Evropi in možnost plačila prek mobilne aplikacije fordpass. Pri uporabi hitrih polnilnic ionity bodo lahko baterijo mustanga mach-e napolnili od 10 na 80 odstotkov v manj kot 40 minutah; za povečanje dosega za 119 km bo dovolj že deset minut.Za konec pa na hitro preletimo tehnične značilnosti novega električnega mustanga mach-e. Prav dosti se še ne ve. Vozilo naj bi stotico doseglo v petih sekundah (športna različica v dobrih treh), z enim polnjenjem pa naj bi prevozilo od 400 do 600 kilometrov, odvisno od moči motorja in kapacitete baterije. Na voljo je štirikolesni pogon ali pa pogon na zadnji kolesi. Prvi kupci naj bi jih prejeli konec leta.