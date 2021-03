Ko sovražnika zaslišiš od zadaj ...

Pod mrežico se skriva 50-milimetrska zvočniška enota.

Glomazne, a udobne

Niso ravno majhne, a so zelo udobne. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Visoka tehnologija

3.



Funkcija talk-thru brez snemanja slušalk

Res dober zvok

2.



Odlična simulacija prostorskega zvoka

1.



Aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice

Zadnje čase je pridevnik gamerski (igričarski) čedalje bolj razširjen. Gamerski računalniki, gamerski prenosniki, gamerske tipkovnice, gamerske miške, gamerski monitorji, celo gamerski stoli in gamerske podloge za miško obstajajo.Z izrazom gamerski po navadi opišemo tisto boljšo računalniško opremo, namenjeno igranju videoiger – ali pa tudi ne. In seveda imamo tudi gamerske slušalke, kar ni nič čudnega, saj je zvok zelo pomemben element videoiger.Prek največje verige trgovin s tehnično robo in z zabavno elektroniko pri nas smo tako na mastne lase in kosmate uhlje prejeli najnovejše gamerske slušalke znane zvočniške znamke JBL, ki slišijo na ime quantum one.Že ime je precej gamersko, kajne? No, tudi videz je. Same slušalke so videti precej masivne in niso med najlažjimi (tehtajo poštenih 369 gramov), čeprav so na betici presenetljivo udobne tudi po daljši uporabi. K temu veliko pripomore širok in oblazinjen trak, ki jih drži na glavi, zelo udobne pa so tudi same slušalke, ki nemoteče prekrijejo celotno uho in prav nič ne pritiskajo nanj, kar zna biti zelo moteče in boleče pri kakšnih poceni modelih.Oblika je futuristična, in ko so prek usb-kabla priključene na računalnik, se po slušalkah »sprehajajo« tudi barve. Tako pač je dandanes na gamerski sceni: povsod so rgb-ledice in barve se morajo prelivati. Še priključni kabli so gamerski, kar v prevodu pomeni, da so odeti v tkanino in ne le golo gumo. Tkanina, pod katero je seveda tudi plast izolacijske gume, poskrbi za večjo obstojnost kabla. Pa še zelo kul je videti. V škatli poleg priključnega kabla usb dobimo še klasični avdiokabel z regulatorjem glasnosti (za konzole), stereo mikrofon in mini mikrofonček za kalibracijo. Če želimo v popolnosti izkoristiti prednosti slušalk JBL quantum one, morajo biti z računalnikom povezane prek usb-kabla.Ko slušalke priklopimo v usb-vtičnico, se samodejno zažene spletna stran, s katere prenesemo program quantum engine, ki namesti ustrezne gonilnike in prek katerega nastavljamo slušalke. A zakaj usb? Quantum one so sposobne predvajati prostorski zvok, poleg tega pa zaznajo obračanje glave, kar podpirajo tudi določene igre. In slušalke imajo še eno odlično lastnost: aktivno odstranjevanje hrupa (ANC) iz okolice, kar je bilo doslej bolj v domeni prenosnih hi-fi in v-ušesnih slušalk.ANC je vklopljen že ob prvem zagonu, tako da zna koga malce presenetiti odsotnost zvokov iz okolice, ko si nadene slušalke. Saj se sliši tipkanje, še posebno na mehanski gamerski tipkovnici, a zvok iz okolice preprosto izgine. Za predstavo: ANC učinkovito odstrani zvoke z ulice ali pa šumenje računalniškega ventilatorja.To je še kako praktično pri igranju iger, še posebno v tihih prizorih, ko nam zvok nakaže, da se bo nekaj zgodilo, zelo prav pa pride tudi pri poslušanju glasbe in gledanju videovsebin. Vsi priključki in gumbki za hitro nastavljanje so na levi slušalki.JBL je v slušalke stlačil 50-milimetrske zvočnike, ki znajo s pomočjo programja pričarati prepričljiv prostorski zvok, v katerem slišiš sovražnika, ki se ti hoče pritihotapiti za hrbet, da o kakovosti zvočnih učinkov niti ne govorim. Ogenj se sliši kot pravi, streli so realistični, eksplozije bombastične. Hkrati pa s pomočjo aktivnega odstranjevanja hrupa iz okolice v igri slišimo še tako pretanjen zvok. Seveda pa obstajajo tudi druge slušalke, ki neprimerno bolje odstranjujejo hrup iz okolice.Tudi predvajanje glasbe je na visoki ravni, kar pri gamerskih slušalkah ni vedno zagotovljeno. Je že res, da tole niso hi-fi slušalke, ampak zvok ima uravnotežene nizke, srednje in visoke tone, tako da bomo lahko uživali tudi v svoji najljubši glasbi, le base je morda dobro malce okrepiti v nastavitvah. A pozor, slušalke je treba včasih ročno prestaviti v stereo način oziroma izklopiti prostorski zvok, če smo se kaj igrali v nastavitvah. Če tega ne storimo, bo glasbo slišati presneto čudno.Zelo koristna je tudi funkcija talk thru, ki omogoča, da lahko komuniciramo z zunanjim svetom, kadar je treba, ne da bi pri tem sneli slušalke. Quantum one se najbolje obnesejo z računalnikom, na katerega je priključen z usb-kablom, delujejo pa tudi na konzolah, le da smo tam prikrajšani za prostorski zvok. Skratka, odlične gamerske slušalke, ki pa imajo precej visoko ceno: v Big Bangu je zanje treba odšteti 250 evrov.