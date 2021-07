Ko so še vage pametne

Pametne tehtnice na pohodu

Parjenje končano

Enostavna uporaba

Vrsta funkcij

Šla bo pod vsako omarico.

Več uporabnikov

Deluje na vseh operacijskih sistemih.

Poletje je tu z vso silo in marsikdo šele zdaj začne skrbeti za svojo postavo. Saj ne, da je to kaj slabega, a bolje je vse leto vzdrževati telesno kondicijo in malce paziti na telesno težo.In pri tem nam lahko pomagajo sodobne napravice, ki nas spremljajo na vsakem koraku, predvsem pametne ure ali športne zapestnice, ki v navezi s pametnim telefonom spremljajo naše aktivnosti, merijo srčni utrip in na podlagi znanih podatkov ponujajo ocene naših obremenitev in porabe kalorij.V zadnjem času se veliko govori o »internetu stvari« oziroma celi množici naprav, ki se znajo povezati z internetom ali pa vsaj s pametnim telefonom, da nam olajšajo (ali pa zagrenijo) življenje. Ena od takšnih stvari so tudi tehtnice, kakršna je Huaweijeva pametna tehtnica body fat scale.Gre za minimalističen kos kopalniške opreme, ki ga enostavno potisnemo pod omarico in skrijemo, ko ga ne potrebujemo. Pa tudi če je vsem na očeh, prizor ni boleč, saj je enostavno in lepo oblikovana, bela barva pa se vsaj meni zdi precej prijetnejša za tehtnico kakor črna (kakršno smo doma imeli doslej).Če nimamo pametnega telefona oziroma tehtnice nočemo uporabiti v navezi s telefonom, jo lahko uporabljamo kar tako (pri čemer izmeri le maso in vsebnost maščobe), a vsekakor je pregledneje, če jo prek bluetootha povežemo s telefonom, na katerem bomo lahko spremljali množico podatkov tudi v obliki grafikonov. Najprej je treba na telefon naložiti aplikacijo Huawei zdravje (health za uporabnike iosa), ki deluje na vseh pametnih telefonih.Nato je treba tapniti na zavihek Naprave in poiskati Huawei body fat scale (AH-100) in slediti navodilom. Najhitreje se zadeva spari s Huaweijevimi telefoni, medtem ko je bilo treba pri preostalih androidnih telefonih in iphonih postopek parjenja zagnati dvakrat ali trikrat. A nato je vse delovalo, kot je treba. Preverjeno deluje na vseh (obeh) operacijskih sistemih.Tehtnico bomo v polni meri izkoristili, če se bomo tehtali bosi, saj bo merila prevodnost kože in na podlagi meritev ocenila vrsto podatkov. Poleg teže namreč »izmeri« delež maščob v telesu, izračuna indeks telesne mase (BMI), delež beljakovin v telesu, odstotek t. i. visceralne maščobe (oblog okoli trebuha), mišično maso, delež vode v telesu, (mineralno) kostno maso in bazalni metabolizem (količino kilokalorij, ki jih naše telo potrebuje za normalno delovanje).Če želimo, nas aplikacija opozarja in spodbuja pri hujšanju oziroma uravnavanju telesne mase, seveda pa ne gre za profesionalno napravo. A pozor, proizvajalec opozarja, naj tehtnice ne uporabljajo bolniki s srčnimi spodbujevalniki ali drugimi elektronskimi napravicami.Tehtnico lahko uporablja do deset različnih uporabnikov, saj zna v navezi z aplikacijo prepoznati različne osebe (mase), če je razlika med njimi vsaj dva kilograma, maksimalna masa, ki jo še lahko izmeri, pa je 150 kg. Za delovanje potrebuje štiri baterije tipa AAA, ki sicer niso priložene, zdržale pa naj bi vse leto.Premične nožice poskrbijo za manjše neravnine in za to, da so meritve čim bolj natančne. Zgornja ploskev je iz kaljenega stekla, kar pomeni, da jo je enostavno očistiti, hkrati pa je priporočljivo, da na tehtnico ne stopamo z mokrimi podplati, saj nam lahko zdrsne. In cena? Ni prehuda: v prosti prodaji cent manj kot 50 evrov, v akciji pa tudi za dvajsetaka manj.