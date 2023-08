Ko se poplavne vode umaknejo: najprej sušenje, potem sanacija

Ko se poplavne vode umaknejo, je čas za sušenje in sanacijo nepremičnine. Če tega ne storimo, hiši preti veliko težav, nekatere se lahko pojavijo čez nekaj tednov ali mesecev. Med najpogostejšimi so seveda plesen in rja, uničen in skrivljen les, težave z električno napeljavo, razpoke na fasadi in stenah …

Razvlažilnik bo pomagal pri sušenju. FOTO: Makasana, Getty Images

Preden se lotimo sanacije, je treba očistiti morebitne naplavine, ki jih je voda prinesla v hišo, blato, pesek in podobno. Preventivno pred začetkom del izklopimo elektriko, tudi če je voda že odtekla in se vse zdi suho. Najverjetneje ni, saj se nekaj dni po poplavah vlaga še zadržuje v lesu, stenah in tleh. Pohištvo in dodatke, knjige, dokumente ter vse ostalo, kar je poplavna voda zmočila, odnesemo na prosto in pustimo, da se posuši.

Voda na parketu povzroči veliko škode. FOTO: Arselozgurdal, Getty Images

Fasado najprej očistimo. FOTO: Cunaplus_m.faba, Getty Images

Poleg naravnega zračenja je priporočljivo v prostore namestiti razvlažilnike zraka.

Prostore dobro osušimo

Ko izpraznimo kletne in pritlične dele ter očistimo blato in pesek, je treba prostore dobro osušiti. Na srečo se nam po napovedih vremenoslovcev obeta nekaj suhih in toplih dni, zato na stežaj odpremo vsa okna in vrata, prezračimo tudi omare in predale. Poleg naravnega zračenja je priporočljivo v prostore namestiti razvlažilnike zraka. Ti bodo vlago potegnili tudi iz tal in sten, a manjši, ki jih je mogoče kupiti v specializiranih trgovinah, bodo za to potrebovali več dni, še posebno če je bilo v prostoru vode veliko oziroma je segala visoko. Manjše razvlažilnike postavimo v omare in večje predalnike ali tik ob njih, da se bodo tudi ti hitreje osušili.

Manjše postavimo tudi v omare. FOTO: Getty Images

Stopnjo vlage v zidovih in ometih je treba s sušenjem zmanjšati pod vred­nost petih odstotkov glede na težo, v tlakih za vgradnjo novih lesenih finalnih tlakov pa na največ tri odstotke. Dobro osušimo tudi vse kovinske elemente, ki bi lahko v nasprotnem primeru zarjaveli. Pozabiti seveda ne smemo na fasado, a ta se bo sušila precej dlje, običajno traja kakšen mesec, še prej pa jo je treba očistiti. To storimo s toplo vodo, ki smo ji dodali detergent za pomivanje posode, nato pa jo še temeljito speremo s čisto vodo.

Na zraku posušimo vse preproge, oblazinjeno pohištvo in druge predmete. FOTO: Foto-video-studio,Getty Images

Ko so prostori ustrezno osušeni, se lotimo sanacije. Če je zaradi deroče vode močno popokala fasada ali drug zunanji del hiše, delo prepustimo strokovnjakom, manjše poškodbe pa lahko saniramo sami. Sami lahko denimo odstranimo stensko barvo ali tepete, ki so začeli zaradi vlage odstopati, tudi parket, laminat in druge talne obloge, ki so se zaradi vlage dvignile ali odstopile, lahko odstranimo sami, pri polaganju novih pa bomo najverjetneje potrebovali pomoč.