Ne morete je spregledati. Tudi zato, ker je na cestah redka gostja, čeprav morda ne bi bilo treba, da je tako. Kia EV6 sicer ni šesti električni avtomobil te znamke, je pa največji do zdaj in očitno kar priljubljen med morebitnimi kupci. Veliko jih je namreč že pred nami sedlo v testni primerek, o čemer je pričalo več kot 50.000 prevoženih kilometrov na števcu. Je kdo rekel, da električni avtomobili niso sposobni prevoziti daljših razdalj? Ugodna poraba in doseg EV6 smo preizkušali ob zadnjih vzdihljajih zime, temperatura se je čez dan komaj povzpela nad pet stopinj. Okoli 350 kilometrov dol...