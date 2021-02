»Ko je zbolel brat, se je mama zarotila proti meni in moji družini«

»Mama je bila 20 let skregana z mojim bratom, ko je pred enim letom zbolel, pa se je pobotala z njim, takrat pa prekinila vse stike z mano in mojo družino. Kar na vrat na nos je nehala govoriti z nami in mi naročila, da se moramo izseliti iz hiše.«Preberite več na Onaplus.si