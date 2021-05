Ko je kakovost zvoka na prvem mestu

Xboxovski napis na škatli zna koga zavesti: slušalke so kompatibilne z vsemi konzolami, računalnikom in pametnimi telefoni (z vhodom usb c).

Gamerske slušalke že v osnovi niso ravno najbolj prefinjena zadeva na svetu. Velika večina gamerjev ne išče popolnega uravnoteženega avdiofilskega zvoka, ampak bombastičen, po možnosti prostorski zvok, dober mikrofon, da lahko klepetajo s soigralci, zelo pomembno pa je tudi udobje pri dolgotrajni uporabi.Tudi brezžična povezava je dober argument za nakup, saj je na mizi vsaj en kabel manj – gamerska oprema je večinoma ožičena. V zadnjem času je brezžična tehnologija toliko napredovala, da se je povsem približala hitrosti, odzivnosti in kakovosti prenosa podatkov po kablu, tako da je tudi na gamerski sceni čedalje več brezžičnih izdelkov.Brezžične slušalke SteelSeries arctis 7X wireless imajo vse to, hkrati pa ponujajo tudi odličen zvok, pa naj gre za predvajanje iger, filmov ali glasbe (kakovostna reprodukcija glasbe je še posebno zahtevna pri gamerskih slušalkah). Gre za čezušesne slušalke zaprtega tipa, kar pomeni, da ljudje okoli nas ne bodo slišali, kaj poslušamo (dokler ne bomo pretiravali, seveda, a tedaj je jakost zvoka nevarna že za naše bobniče).Čeprav niso ravno najmanjše in najlažje – treba je upoštevati, da so poleg velikih štiricentimetrskih membran noter stlačili še baterije, kup elektronike in izvlekljiv mikrofon –, so zelo udobne. Pena, ki obdaja zvočniški enoti, je mehka in oblečena v na otip prijetno tkanino, s čimer se izognemo potenju oziroma lepljenju na kožo, kar se rado dogaja pri naravnem ali umetnem usnju. Položaj slušalk na glavi prilagodimo z nastavljivim elastičnim trakom, ki se izkaže za zelo udobnega. Res pa je, da človeku malce pokvari frizuro ...Slušalke z virom povežemo prek oddajnika usb, ki ga ali vtaknemo v vhod usb c ali pa s kablom povežemo na klasični vtič usb a. Naj vas ne zmoti napis na škatli "narejeno za xbox": arctis 7X wireless so kompatibilne tako z osebnim računalnikom kot z vsemi aktualnimi konzolami (Sony playstation 4 in 5, Microsoft xbox one, X in S ter Nintendo switch) pa tudi z androidnimi pametnimi telefoni in tablicami. Le barvna kombinacija je bolj xboxovska: črna z zelenimi črtami. Obstaja tudi različica 7P, ki je odeta v barve aktualnega playstationa 5: belo, črno in modro.Glavni adut danskih slušalk pa je zvok. Že v osnovi je res dober, z namensko programsko opremo, s katero nastavljamo tudi SteelSeriesove tipkovnice in miške, pa ga je mogoče še izboljšati in prilagoditi našim željam in napravam. Zvok je čist in uravnotežen, stereo in prostorska zvočna slika je odlična tako v igrah kot v filmih. Še glasba se dobro sliši, kar je pogosto težava pri gamerskih slušalkah, ki dajejo prednost silovitim basom.Že pri predvajanju navadnih glasbenih videov z močno kompresiranega youtuba se bo takoj opazila razlika od kakih drugih slušalk, kaj šele s kakšnega boljšega vira, denimo, s cd-predvajalnika ali kakega drugega visokoločljivostnega vira. In to pri vseh zvrsteh glasbe.No, najbolje pa se seveda obnesejo pri igrah, kjer ima zvok še kako pomembno vlogo. Eksplozije so ubijalske, posebni učinki odlični, govor jasen in razločen, najlepše pa je, ko iz vsega hrupa okoli sebe lahko razbereš, iz katere smeri se ti bliža nasprotnik. No, vsaj na PC-ju in xboxu, kjer SteelSeries predvaja prostorski zvok. Tudi mikrofon je odličen, tako da nas bodo zavezniki vedno dobro razumeli, njegovo glasnost oziroma glasnost klepeta v igrah pa uravnavamo na slušalkah.Arctis 7X wireless pri normalni jakosti zdržijo do 24 ur z enim polnjenjem, polnijo pa se, zanimivo, prek kabla micro usb. Hecno, glede na to, da se lahko oddajnik priključi na sodobni simetrični vhod usb c. A napajalni micro usb ni edini vtič, ki ga premorejo slušalke: imajo namreč še vhod za t. i. mobilni kabel, ki spominja na pomanjšani micro usb. Tisti klasični 3,5-milimetrski avdiovtič (gre za zvočni izhod) pa je namenjen povezovanju z drugimi slušalkami, tako da si lahko v paru pogledamo kak film. Tako da so na koncu v škatli kar trije različni kabli ... Bluetooth povezave ne poznajo, tako da se je treba brezžično povezovati s pomočjo oddajnika usb c. Je pa zato prenos zvoka brez izgube kakovosti; pri običajnem bluetoothu so sami podatki namreč stisnjeni.Do 24 ur uporabe pomeni, da bodo tudi tisti najbolj zagrizeni ali profesionalni gamerji slušalke polnili vsak drugi dan, pri običajnih uporabnikih pa bodo zdržale ves teden. Tudi cena ni predivja: pri nas se jih najde za od 160 do 180 evrov, v tujini še za malo manj, a se cena izravna oziroma dvigne, če prištejemo poštnino. Odlične gamerske slušalke za ta denar, ki jih odlikuje nadpovprečno dober zvok.