Ko ima mačka diabetes

V nasprotju s psi mačke navadno trpijo za sladkorno boleznijo tipa 2, ki je podobna človeški obliki te bolezni, povzročajo pa jo nepravilnosti v delovanju trebušne slinavke. Tip 1, običajen pri psih, je pri mačkah redek.

Diabetes lahko prizadene mačke v različnih starostnih obdobjih. Najpogosteje zbolijo od srednjih let dalje, še posebno če so pretežke in premalo aktivne. Samčki zbolevajo redkeje kot samičke. Nekatere pasme, denimo burmanke, imajo genetsko predispozicijo za diabetes. Večje tveganje, da zbolijo, imajo tudi tiste, ki jim dlje dajemo določene vrste zdravil.

Mačka s sladkorno boleznijo potrebuje prilagojeno prehrano. FOTO: Chalabala/Getty Images

Simptomi

Kako prepoznamo mačji diabetes? Na sladkorno bolezen pomislimo, če opazimo, da mačka pogosto urinira, je nenehno žejna ali lačna in če brez pravega vzroka izgublja težo. Možni simptomi so tudi povečanje jeter, spremenjena dlaka, šibkost, pogoste infekcije mehurja, bruhanje in padanje v nezavest.

Če posumite, da ima vaša mačka sladkorno bolezen, jo peljite na pregled k veterinarju. Ta bo najprej preveril mačji urin – če bo v njem našel sledi glukoze, obstaja velika verjetnost, da ima žival sladkorno bolezen. Včasih so potrebni še dodatni testi, saj je glukoza v urinu lahko tudi znak stresa.

Dolgo življenje kljub sladkorni

Večina mačk s sladkorno boleznijo potrebuje injekcije inzulina. Dajemo jim jih dvakrat na dan, z razmakom 12 ur in po obroku. Inzulin injiciramo v tilnik, kar naj bi bilo za mačko neboleče. Mački je treba tudi preverjati ravni glukoze v krvi z vbodom s tanko iglo. Večina mačjih skrbnikov se dajanja injekcij hitro navadi. Na začetku je dobro, da vam pri tem pomaga še nekdo, da vam mačka ne bo ušla. Poleg inzulina je pomembna tudi dietna prehrana. Dobro je, da jo spodbujate h gibanju.

Če boste natančno upoštevali veterinarjeva navodila, ima mačka z diabetesom lahko pred seboj še vrsto zdravih in zadovoljnih let, razen v primerih, da zdravljenja ne sprejme dobro in se pojavijo zapleti.

Inzulin injiciramo v tilnik. FOTO: Vonschonertagen/Getty Images