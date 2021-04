Ko država nekaj vrne

Za leto 2020

Za konec

Trošarina je davek, ki posebej obdavčuje energente. Med trošarinske energente spada tudi plinsko olje (ali po domače dizelsko gorivo, dizel, nafta). Na podlagi zakona o trošarinah in pravilnika o načinu vračila trošarine lahko nosilci kmetijskih gospodarstev zahtevajo vračilo dela trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije.Drobnoprodajna cena dizelskega goriva oziroma končna cena je sestavljena iz cene brez dajatev, takse CO2 – okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida –, dodatka za zagotavljanje prihrankov energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE in SPTE), trošarine in davka na dodano vrednost (DDV). Cena brez dajatev vsebuje nabavno ceno, maržo trgovca in članarino, plačano Zavodu za blagovne rezerve (ZBR).Vračilo trošarine se priznava za dejansko porabljene količine goriva, vendar največ do višine normativne porabe. Slednja je določena glede na površino in dejansko rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki so v uporabi upravičenca. Znaša na primer 200 litrov na hektar njive ali 420 litrov na hektar vinograda.Po podatkih Finančne uprave RS je leta 2019 (to so zadnji dostopni podatki) vrnitev trošarine zahtevalo 32.139 fizičnih oseb. Vsi skupaj so zahtevali nazaj del trošarine za 69,478 milijona litrov goriva. Sedem desetin povprečnega zneska trošarine je leta 2019 pomenilo 274,904 evra na 1000 litrov goriva.Vsem fizičnim osebam skupaj je bilo vrnjeno dobrih 19,099 milijona evrov. Pravne osebe iz kmetijstva so zahtevale vračilo dela trošarine za dobrih 3,688 milijona litrov goriva, kar v vrnjenem denarju pomeni dobrih 1,014 milijona evrov.Število zahtevkov fizičnih oseb stalno narašča zaradi vedno boljše obveščenosti kmetov o tej možnosti vračila dela trošarine. Po drugi strani na to vpliva tudi vse slabši položaj kmetov, ki si s tem vsaj malo popravijo slabo finančno stanje.