Knjige za zadnji oddih

Že peta iz serije o londonskem detektivu Cormoranu Striku buri veliko duhov. Strike med obiskom pri družini v Cornwallu naleti na žensko, ki ga prosi, naj razišče, kaj se je zgodilo z njeno mamo Margot, ki je leta 1974 izginila. Ker še nikdar ni preiskoval že davno opuščenega primera, zgodba izginule zdravnice pa ga pritegne, se z Robin lotita brskanja po policijskem dosjeju. Bolj ko raziskujeta, globlje toneta v kompleksni primer, prepleten s tarot kartami, psihopatskim serijskim morilcem in pričami, ki jim ne gre zaupati. Elizabeth Noble: Družinske počitnice Mladinska knjiga

Charlie si za osemdeseti rojstni dan ne želi ničesar drugega kot to, da bi se okoli njega zbrala družina, saj se redko vidijo, odkar mu je umrla žena, otroci pa imajo svoje družine in skrbi. Zato jih vse povabi v razkošno vilo sredi idiličnega angleškega podeželja. Otroci povabilo sprejmejo in na počitnice prinesejo vsak svoje težave. Hči Laura se ravno ločuje, sin Scott, ki je dolgo živel samo za službo, ima zdaj ženo in pastorki, ki jih družina še ne pozna, mlajši sin Nick pa se sam spopada z vzgojo treh majhnih otrok. Candice Carty-Williams: Queenie Mladinska knjiga

Queenie Jenkins je 25-letna Londončanka, ki ji gre vse narobe. Dela na enem od časopisov, kjer se je prisiljena primerjati z belopoltimi sodelavci. Šefinja ne razume njenih prioritet, njen fant ne njenih težav, prijateljice pa ne njenega odnosa do moških. Njeno jamajško družino zanima samo, ali je dovolj jedla in ali je v redu. Ampak kako naj bo v redu, ko pa med njo in okolico očitno vlada kratki stik? V množici slabih odločitev je razpeta med svetove, ki jo vlečejo vsak na svojo stran. Ali bo končno našla svoj glas?

Mary Kubica: Druga gospa Hiša knjig

Sadie in Will sta se z družino pravkar preselila iz živahnega Chicaga v mestece Maine, ko njuno sosedo Morgan najdejo mrtvo v njenem domu. Umor pretrese njihov mali priobalni otok, še najbolj pa Sadie. Toda Morganina smrt ni edina, ki pretresa Sadie. Ko se sumničavi pogledi začnejo lepiti na njihovo družinsko hišo, se Sadie še globlje zakoplje v to, kar se je zgodilo tiste temačne in smrtonosne noči. A mora biti previdna, kajti več ko odkrije o gospe Baines, bolj začne spoznavati, koliko bo izgubila, če pride resnica na dan. Colson Whitehead: Fantje iz Nickla Hiša knjig

Elwood Curtis, temnopolt dijak iz Tallahasseeja, se v šestdesetih letih dvajsetega stoletja po spletu nesrečnih okoliščin znajde pred sodnikom in pošljejo ga v Akademijo Nickel, prevzgojni dom za fante, kjer s fanti, sploh temnopoltimi, ravnajo naravnost nečloveško, najde uteho v vse globljem prijateljstvu s sotrpinom Turnerjem, čeprav sta si povsem različna. Turner namreč meni, da je svet pokvarjen in da lahko preživiš le tako, da spletkariš in se izogibaš težavam. Napetosti med njima pripeljejo do usodne odločitve. Ferzan Özpetek: Kot dih Založba Vida

Na običajno nedeljsko dopoldne se mlad par pripravlja na prihod prijateljev na kosilo. Naenkrat ju pred vrati preseneti neznanka, ki je pred mnogo leti živela v njunem stanovanju. Videti je, kot bi nekoga iskala, zato jo povabita noter. Elsa Corti v torbi, ki jo stiska k prsim, skriva sveženj starih pisem iz Istanbula. Nihče jih še ni prebral, v njih pa med anekdotami o pustolovskem življenju in izpovedmi, polnimi nostalgije, razodene strašno skrivnost in razburka monotono življenje para in njunih prijateljev.

