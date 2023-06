Kneippov center: iz bazena na gozdna doživetja (FOTO)

Kneippova doživetja in ponudbo v letošnji toplejši sezoni dopolnjujejo z edinstvenimi gozdnimi doživetji. Nastala so kot nadgradnja petega Kneippovega elementa – življenjskega ravnovesja, ki po Kneippovi filozofiji zdravega načina življenja povezuje vse preostale štiri elemente, vodo, gibanje, prehrano in zelišča, v celoto za harmonijo telesa in duha.

Ostati zdrav in dolgo živeti je želja večine ljudi, zelo malo pa jih je pripravljenih za to tudi kaj narediti.

V Termah Snovik vedo, kako živeti zdravo v sožitju z naravo. Kot pravi Katarina Hribar, direktorica term, je cilj novih programov nadaljnji razvoj trajnostnega turizma v Tuhinjski dolini ter spodbujanje prebivalcev in gostov k aktivni skrbi za svoje zdravje in splošno dobro počutje: »Tako jim približamo smiselnost prevzemanja odgovornosti za to področje življenja na povsem naraven, domač in praktičen način. Zasnova gozdnih doživetij je rezultat aktivnega in kreativnega snovanja novih turističnih produktov zaposlenih v sklopu Akademije zaposlenih Term Snovik.«

Zaokrožen sistem

Knajpanje je zaokrožen sistem, ki ne zajema le človekovega telesa, temveč tudi duha. Temelji na sozvočju osnovnih petih stebrov, ki vključujejo terapije z vodo, zdravljenje z zelišči, telesno vadbo, pravilno prehrano in uravnovešenost duha. S takšnim načinom življenja lahko preprečimo marsikatero nevšečnost in bolezen, ko pa se ta pojavi, jo pa lahko pozdravimo. Za razvoj knajpanja pred leti so začeli izobraževanje zaposlenih doma in v tujini ter se posvetovali s priznanimi strokovnjaki za razvoj turističnih proizvodov. Na podlagi pridobljenih znanj so turistični produkt knajpanja razvili v enotno Kneipp zgodbo, ki jo udejanjajo v sklopu Kneipp centra.

Ponujajo že znana Kneippova doživetja. FOTOGRAFIJE: Terme Snovik

Življenjsko ravnovesje kot peti Kneippov steber je namreč danes še kako aktualen. V 19. stoletju je Sebastian Kneipp zelo napredno razmišljal o povezovanju telesa in duha: »Ostati zdrav in dolgo živeti je želja večine ljudi, zelo malo pa jih je pripravljenih za to tudi kaj narediti. Če bi ljudje vsaj polovico skrbi namenili temu, kako ostati zdrav in zdravo živeti, bi jim bila polovica njihovih bolezni prihranjena.« Ravnovesje je element, ki povezuje druge štiri elemente v zaključeno celoto življenja v ravnovesju, prisotnosti in v sožitju z naravo.

Klavdija Hribar, idejna vodja in snovalka gozdnih doživetij v termah, nas spomni, kako pomemben je poudarek na redu in urejenosti v duševnem zdravju ljudi: »Zdrav življenjski slog torej ni samo zdrava prehrana in gibanje, temveč kako razmišljamo, kakšne odločitve vsakodnevno sprejemamo, kako se spopadamo s stresom, nastopamo v medosebnih odnosih, se učimo, izboljšujemo same sebe, kakšne navade in razvade imamo in podobno. Zdrav življenjski slog lahko opišemo tudi kot zmernost v vsem, kar vsakodnevno počnemo. Ko nam to uspe, bo naše življenje v ravnovesju, lažje bomo prenašali stres in druge tegobe današnjega časa.«

V termah v ponudbo vključujejo različne storitve, kot so tematske masaže z zeliščnimi olji, Kneipp programe, celostne aromaterapevtske tretmaje, delavnice sproščanja, dihalne vaje, zvočne kopeli, sprostitvene programe v savnah, že znana Kneippova bosonoga doživetja ter zdaj tudi nova gozdna doživetja.

Bosonoga pot v najvišje ležečih termah

Številne raziskave danes namreč kažejo, da so gozdna doživetja izjemno koristna za naše zdravje in počutje, poudarjajo v Snoviku: »Sprehajanje ali preživljanje časa v gozdu nam lahko zniža stres, zviša razpoloženje in izboljša koncentracijo. Vdihovanje svežega zraka in prisotnost zelenih površin ima pozitiven učinek na dihalni sistem ter krepi naš imunski sistem. Gozdno okolje nas spodbuja tudi k telesni aktivnosti, kar je ključno za ohranjanje zdravja. S povezovanjem z naravo se vračamo v naravno stanje, saj so se bolezni, predvsem psihične pa tudi fizične, razvile ravno zaradi tega, ker smo izgubili stik z naravo in tudi s seboj. Izkušnje so pokazale, da se v naravi zbistri naš um, umiri dihanje, izboljša razpoloženje, poveča sposobnost razreševanja vsakodnevnih situacij in življenjskih izzivov, lažje doživljamo in procesiramo čustva in vzdržujemo medsebojne odnose, kar pa predvsem pride kot učinek povečanega zavedanja samega sebe, svojega telesa in zavedanja zdajšnjega trenutka.«

Luka Brinovec, izvajalec velnes storitev v termah in eden od izvajalcev gozdnih doživetij, je prepričan, da ko »vključimo vse čute v doživljanje narave, smo bolj osredotočeni na tukaj in zdaj in spet zares čutimo in poslušamo sebe, to pa je najbolj naravno in blagodejno za naše telesno, psihično, čustveno in konec koncev tudi duhovno zdravje«.

Zvočna kopel z gongom

Eden od krovnih programov gozdnih doživetij je meditacija. Program traja približno dve uri in je predvsem izkustvene narave, poteka pa v gozdu nad apartmajskim naseljem. Bistvenega pomena je, da imajo udeleženci priložnost za nekaj trenutkov upočasniti svoj notranji ritem in doživeti življenje v svojem naravnem stanju in blagodejnem okolju. Program sestavljajo izkustvene in praktične vaje za sproščanje v vsakodnevnem življenju s tapkanjem, gibanjem in zvokom. Vključuje vaje čuječnosti in meditacije za poglobljeno doživljanje notranjega okolja, kot tudi interaktivne vaje za povezovanje in medsebojno zaupanje.

Vse skupaj dopolnjujejo z edinstvenimi gozdnimi doživetji.

Telovadba v objemu gozdov