Kmečki praznik pod Krimom, izjemno bo

Turistično društvo Krim iz Vrbljen pri Igu tudi v poletnem obdobju nadaljuje svoje že tradicionalne prireditve. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1993, ko se je nekaj aktivnih vaščanov iz podkrimskih vasi Vrbljene, Strahomer in Tomišelj združilo in začelo delo. Za prireditve, tudi za Kmečki praznik pod Krimom, skrbi Darja Modic, ob strani pa ji seveda stojijo preostali člani in članice društva.

Po uspešno izpeljani in dobro obiskani velikonočni razstavi se zdaj pripravljajo na Kmečki praznik pod Krimom, ob katerem bodo še razstava in blagoslov traktorjev. »Kmečki praznik bo v nedeljo, 27. avgusta 2023, z začetkom ob 13. uri na hipodromu Vrbljene,« nam je sporočila Modičeva.

Poskrbeli bodo tudi za zabavo in ples z ansamblom Prebrisani muzikanti.

Obiskovalci bodo v programu lahko videli prikaz kmečkih opravil, to je mlatenje žita z mlatilnico na pogon z »geplom«, ročno mlatenje žita s cepci, spravilo sena s konjsko vprego, izdelavo in ovijanje senene kite, luščenje fižola in ruženje koruze, poleg tega pa napovedujejo še prikaz starih vozov, opremljenih s »cestno trugo« in z »lajto«, sprevod in blagoslov traktorjev ter pastirske igre. Kmečki praznik pod Krimom je izjemna priložnost, ko bodo obiskovalci lahko spoznali, kako so nekoč delali na podeželju.

