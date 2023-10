Jesen je tu in vreme se spreminja. Še malo in treba bo spet namestiti zimske pnevmatike, ki so še vedno najboljša oprema za zimske vozne razmere, pa čeprav morda ne bo toliko snega, kolikor ga je bilo nekoč. Pri Avto-moto zvezi Slovenije in partnerskih organizacijah so se spet lotili velikega testa zimskih pnevmatik in pod drobnogled vzeli gume dimenzije 205/60 R16 za kompaktne križance in suve ter pnevmatike dimenzije 225/45 R17, primerne za avtomobile nižjega srednjega razreda. Prvič so jih ocenjevali po novih merilih, med katerimi so zdaj tudi trajnostna, pri čemer varnostne lastnosti v sk...