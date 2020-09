Klopi in bolhe so še aktivni

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zavoljo zmernih temperatur je to odličen čas za pasjo rekreacijo. FOTO: Anna-av/Getty Images

Jesen je čas menjave dlake, priporoča se redno česanje oziroma krtačenje.

Narava se intenzivno pripravlja na počitek, hišni ljubljenčki pa niti najmanj ne. Jesen je s svojo raznolikostjo in bogatimi darovi naravnost očarljiva in nas z zmernimi temperaturami vabi na plan, a tudi v tem letnem času lahko za naše štirinožne prijatelje skriva številne pasti. Pa si poglejmo.Denimo klopi so najdejavnejši spomladi in jeseni, prihajajoči tedni so torej obdobje, ko bodo prežali tako na nas kot na našega najboljšega prijatelja, zato naj bo zaščita dosledna in temeljita, gosto dlako redno pregledujemo in odstranjujemo morebitne nevarnosti. Klopi se bodo potuhnili šele ob temperaturi, ki bo nižja od 4 stopinj Celzija, bolhe pa bodo na vsak način želele v naše notranje prostore, zato se prepričamo, da naš kuža ali muca nista žrtvi nadležnih zajedavcev, ter ljubljenčka z ustreznim sredstvom zaščitimo in očistimo nadloge.Ne pozabimo na prilagoditev prehrane, sploh psi, ki živijo na prostem v pesjaku, potrebujejo ob nižjih temperaturah zaradi večje porabe energije nekoliko obilnejše obroke, preverimo tudi, ali je naš ljubljenček ustrezno opremljen oziroma oblečen za sprehode v mrazu, sploh če ima zelo kratko dlako ali je zelo mlad. Tudi jeseni lahko nas in živali mučijo alergije, zato pozorno spremljamo vedenje in počutje naših ljubljencev!Čeprav smo morda utrujeni od vročega poletja, nižje temperature pa nas vse bolj potiskajo v notranjost domov, ki jih bomo kmalu začeli prijetno ogrevati, ne smemo pozabiti, da naši kužki še vedno potrebujejo redno rekreacijo, ki jim bo v nižjih temperaturah še v večje veselje! Mraz in morda tudi dež ne smeta biti izgovor, da se ves prosti čas grejemo pod odejo pred televizijo, naš živalski prijatelj potrebuje gibanje, da bo ostal v dobri telesni pripravljenosti in zdrav ter krepak.In se seveda veselo družil z nami! Seveda, če je le mogoče, v naravi, a kot rečeno, tam ne smemo biti povsem brezskrbni: gob na nekaterih območjih kar mrgoli, in čeprav niso vse strupene niti zanimive za pse, je previdnost vendarle smiselna, kajti nekatere kužke žene predvsem radovednost. Enako je ob srečanju s kačami, ki se v tem času pripravljajo na zimski počitek, močeradi, ki jih na plan privabi dež ...Pasti za naše živalske prijatelje pa niso le v naravi, ampak tudi doma. Živali, ki si z nami delijo tudi notranje prostore, lahko radovedno brskajo tudi po nedovoljenih pripomočkih in sredstvih: na primer lepila, ki jih šolarji radi puščajo odprta in na nevarnem dosegu, so lahko zelo strupena, nevarni so tudi drobni predmeti, s katerimi se lahko zadušijo.Pozornost velja tudi v bližini avtomobila, ki ga bomo v kratkem pripravljali na zimo: hladilna tekočina in različna čistila so nekaterim živalim zelo privlačna zaradi sladkastega okusa, a so zanje nadvse strupena, zato smo pri uporabi previdni in okolico avtomobila, če je dostopna živali, skrbno pospravimo za seboj.