Klepetava družabnica

Rade imajo igračke, na primer ogledalca in zvončke. FOTO: Lusyaya/Getty Images

Z malo truda jih lahko naučimo govoriti, klepet pa bo zabaven za oba, papigo in lastnika.

Ne le psi in mačke, tudi ptiči so priljubljeni hišni ljubljenčki, med slednjimi zlasti skobčevke (Melopsittacus undulatus). Majhne papige izvirajo iz Avstralije, kjer živijo več kot pet milijonov let. V divjini zrastejo v povprečju 18 cm, tehtajo 30–40 gramov, razpon kril je 30 cm. Po trebuhu so svetlo zelene, obraz in glava sta rumena, krila so prepredena s črnimi črtami, imajo dolg rep. Imajo štiri prste, dva sta obrnjena naprej in dva nazaj. So družabne, rade imajo družbo drugih ptic, v naravi živijo v velikih jatah, in tudi ljudi.Ptički omogočimo primerne razmere za kakovostno življenje. Kletka naj bo dovolj velika, v njej naj ima vse, kar potrebuje: od hrane in vode do igrač. Dno obložimo s papirjem, ki ga vsak dan menjamo, še bolje pa s posebnim peskom za ptice. Skobčevke so zelo radovedne, v naravi ves čas nekaj počno, zato imajo rade igračke, s katerimi se zabavajo: ogledalca, zvončki, plezala, zelo rade namreč plezajo. So inteligentne živali, ki jih z malo truda lahko naučimo govoriti, klepet pa bo zabaven za oba, papigo in lastnika.Skobčevka po imenu Puck se je zaradi bogatega besednega zaklada uvrstila v Guinnessovo knjigo rekordov: več kot 1700 besed je poznala. Potrebujejo tudi fizično stimulacijo, da so vesele in zadovoljne. Če zanjo dobro skrbimo, bo živela od deset do dvajset let. Rade imajo vodo, zato poskrbimo za mini bazen: v plitko posodo vsakih 2–3 dni vlijemo mlačno vodo, da se bodo okopale, potem posodico odstranimo. Rade jedo semena, sadje in zelenjavo, od jabolk in hrušk do zelja.Kremplje jim redno krajšamo, in tudi kljun ves čas raste, priskrbimo jim sipino kost, ob katero si ga bodo brusile. Občutljive so za prehlad in prepih; če se ji cedi iz kljuna in oči, jo ogrejemo, lahko kar pod lučko z žarnico, in odpeljemo k veterinarju.