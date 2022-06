Klasično hibridna kuga: bogata oprema in atraktiven videz (FOTO)

Klasični hibridi se še ne mislijo posloviti. Čeprav se ponudba popolnoma električnih avtomobilov in priključnih hibridov iz dneva v dan krepi, so klasični hibridi, ki kombinirajo bencinski motor s samopolnilnim elektromotorjem, še vedno zanimiva izbira za marsikoga, ki bi rad zmanjšal porabo goriva in naredil nekaj za okolje. Pa tudi nekoliko cenejši so v primerjavi s čistimi elektriki in priključniki.

Gumbi ostajajo

Ford kuga tretje generacije je simpatičen avto, ki poleg razmeroma dinamičnega videza ponuja dovolj udobja in prostora za štiričlansko družino. Avto sledi fordovskim oblikovnim smernicam in ne prinaša nekih novih radikalnih linij tako zunaj kot znotraj.

Voznika za volanom pričaka znani videz armaturke in infozabavnega sistema, pri čemer bo marsikomu všeč, da osnovne funkcije še vedno upravljamo s klasičnimi gumbi, ne le prek zaslona na dotik. Škoda pa je, da niti novejši fordi nimajo menijev v slovenščini.

Udobno in prostorno

Na sprednjih sedežih se udobno sedi (kljub športnemu videzu ne omogočata pretirane opore telesu), pa tudi na zadnji klopi, ki je vzdolžno premična, je dovolj prostora. Prtljažnik ni presunljivo velik, a bo zadostoval za osnovne družinske potrebe. Tako in tako pa smo že vsi vajeni, da se za daljše dopuste na avto namontira strešni kovček.

Prtljažnik se je dobro izkazal.

No, prtljažnik se je v praksi dobro izkazal med transportom češenj iz Goriških brd. Testna kuga je imela tudi odstranljivo gumijasto zaščito prtljažnika, kar je še posebno priročno pri prevozu manj čistih stvari, hecno pa je bilo, da kljub velikemu napisu kuga ni popolnoma sedla v prtljažnik in se je rada premaknila s predvidenega mesta. In pri elektrificiranih vratih prtljažnika to ni ravno najbolje, saj se ustavijo že pri najmanjšem uporu.

Varčni motor

Avto poganja naveza štirivaljnega 2,5-litrskega bencinskega motorja in elektromotorja, ki skupaj razvijeta 140 kW (190 KM) moči, kar je povsem dovolj za takšno vozilo. Na papirju se sliši veliko, a je treba upoštevati, da ima avto zaradi varčevanja z gorivom brezstopenjski menjalnik, ki ni ravno sinonim za odzivnost in odločne pospeške. A dejansko se menjalnik lepo ujema s takšno motorno navezo, ki niti pri prehitevanju ni preglasna.

Avto je na testu porabil manj kot 6 litrov na 100 km.

Večji bencinski motor in razmeroma močan elektromotor, ki poganjata prednji par koles, poskrbita, da se tudi brez turbine vse skupaj dogaja pri nižjih obratih kot sicer, posledično pa je poraba precej ugodna. Za avto z 2,5-litrskim motorjem in maso 1,7 tone manj kot šest litrov na sto kilometrov ni veliko. Še zanimivost: elektromotor kljub majhni bateriji (1,1 kWh) poskrbi za konkretno število električnih kilometrov: po 540 prevoženih kilometrih jih je bilo električnih kar 150.

Prijetna vožnja

Vožnja s hibridno kugo je udobna in prijetna, motor ni preglasen niti ob priganjanju, avto se lepo drži ceste in požira neravnine, občutek na volanu je precej dober in tudi v ovinkih ni preveč nagibanja, čeprav gre za kompaktni suv. Paket opreme ST-line X poskrbi za atraktivne dodatke, kamor spadajo tudi športn(ejš)i volan in stopalke iz lahke zlitine.

Ford kuga ST-line X 2.5 duratec hybrid Ford kuga ST-line X 2.5 duratec hybrid Motor (bencinski) Gibna prostornina: 2488 ccm Največja moč: 112 kW (152 KM) pri 5500 vrt./min Najvišji navor: 200 Nm pri 4500 vrt./min Motor (električni) Največja moč: 92 kW (125 KM) Največja sistemska moč: 140 kW (190 KM) Pogon: prednji, brezstopenjski eCVT-menjalnik Masa praznega vozila: 1701 kg Mere (D/Š/V): 4614/1883/1675 mm Medosna razdalja: 2710 mm Prostornina prtljažnika: 435–1481 l Posoda za gorivo: 45 l Najvišja hitrost: 196 km/h Pospešek do 100 km/h: 9,5 s Poraba goriva: 5,7 l/100 km Izpust CO2: 130 g/km Uradni zastopnik: Summit Motors, Ljubljana Cena: 43.230 € (testni model s popusti: 37.930 €) Euro NCAP: *****

Avto je bil opremljen z vrsto elektronskih pomagal, od ohranjanja smeri in radarskega tempomata do opozarjanja na nalet iz strani pri vzvratni vožnji. Cena z vsemi dodatki je tako presegla 43 tisočakov, a so jo s popusti znižali pod 38 jurčkov. Ni ravno malo, a fordi nikoli niso bili ravno poceni.

Prostora je dovolj tudi zadaj.