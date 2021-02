Klasični džip po Legovo

Na Lego se človek lahko zanese, da bo vedno pripravil kaj zanimivega. Z novim letom se je začnel prodajati klasični ameriški džip – jeep wrangler. Lego technic set 42122, v katerem je 665 delov, bo navdušil ljubitelje lego kock, tako tiste mlajše kot starejše, ki obožujejo tehniko in predvsem avtomobile. Pri sestavljanju wranglerja rubicon se bodo lahko pobliže spoznali z delovanjem zmogljivega vzmetenja in podvozja, avtomobilček pa ima tudi delujoč krmilni sistem.



»Jeep wrangler je ikona v svetu terencev,« poudarja Lars Thygesen, oblikovalec ekipe Lego technic. »Rubicon ima veliko ikoničnih elementov, ki navdušujejo ljubitelje terenskih vozil po vsem svetu, zato se mi je zdelo pomembno, da v Legovo repliko vključim čim več lastnosti in zmogljivosti resničnega vozila.«



Predsednik znamke Jeep Christian Meunier pa dodaja: »Partnerstvo z Legom našim in njihovim navdušencem ponuja priložnost, da delijo strast do jeepa wrangler, ki predstavlja zabavo, svobodo in brezmejno pustolovščino.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: