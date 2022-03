Klasična vespa: 1106 sestavnih delov, cena ni prehuda

Vespa je legenda. Od leta 1946, ko je Piaggio predstavil svoj prvi skuter, ki je vozniku omogočal, da se na motocikel usede v hlačah na črto, beli srajci s kravato in lepih čeveljcih, je vespa postala sinonim za takšen tip motornega kolesa.

Ko je šef podjetja Enrico Piaggio videl prvi prototip skuterja MP5, je bil tako razočaran, da je najel aeronavtičnega inženirja Corradina D'Ascania, ki je bil znan po tem, da ni maral motociklov, in ga prosil, naj najde rešitev. In ko je videl njegov prototip MP6, je vzkliknil: »Videti je kot osa!« In ime vespa (osa) je ostalo.

In tako smo zdaj dobili še odlično legokockasto repliko klasične 125-kubične vespe iz šestdesetih let dvajsetega stoletja. Legov set 10298 pastelne modre barve iz serije Creator Expert je bil izdelan prav za 75-letnico legendarne vespe, pri čemer so Legovi inženirji sodelovali s Piaggievimi.

Kockasta vespa, ki ima 1106 sestavnih delov, ima prednje kolo na enojnih vilicah, dva sedeža, odstranljiv pokrov motorja, stojalo in delujoče krmilo. Ne manjkajo niti originalni logotip in klasična italijanska registrska tablica, rezervno kolo, čelada in prtljažniček s košaro. Cena ni prehuda za tiste prave ljubitelje: cent manj kot sto evrov.