Kjer so turisti, so nepridipravi, a s posebnimi pasovi se je pred njimi možno zavarovati

Ko se odpravljamo na dopust, običajno preverimo, ali smo spakirali vse potrebno, stanje na računu, če potujemo z avtom, še stanje goriva v rezervoarju, dobro pa bi bilo preveriti tudi varnostna priporočila, da nam ne bi težko pričakovanega in zasluženega oddiha zagrenili nepridipravi. Ti so povsod in prvi stik z njimi lahko doživimo že med iskanjem primerne nastanitve.

Če po elektronski pošti prejmete oglas ali vabilo, da rezervirate nastanitev, raje trikrat preverite, ali je ponudnik avtentičen. Dogaja se namreč, da zlikovci skopirajo podobo določenega spletnega posrednika ali ponudnika za oddajo sob in apartmajev ter vam tako s kreditne kartice poberejo denar oziroma soba, ki ste jo rezervirali, ne obstaja, in se lahko ob prihodu obrišete pod nosom. V primeru, da tovrstno elektronsko sporočilo dobite, nastanitve nikar ne rezervirajte v povezavi v sporočilu, temveč si zapišite podatke, nato pa jo poiščite v aplikaciji oziroma na spletni strani, katere naslov vnesete neposredno v brskalnik.

Prav tako, opozarjajo strokovnjaki za varnost, ne nasedajte ponudbam, ki jih najdete na družabnih omrežjih. Morda so pristne, seveda, a tudi pri rezervaciji počitnic velja enako kot povsod drugod – če nekaj zveni preveč dobro, da bi bilo res, najverjetneje tudi je.

V gneči jih je težko opaziti. FOTO: Chunyip Wong/Getty Images

Nahrbtnike raje kot na hrbtu nosite spredaj

V turističnih krajih in mestih, kjer mrgoli turistov, običajno mrgoli tudi žeparjev. Pogosto nanje opozarjajo znaki ali napisi, ki pa nam lahko naredijo več škode kot koristi. Mnogi, še posebno nevešči popotniki, se bodo ob pogledu na opozorilo najprej prijeli za žepe ali pobrskali po torbicah, da bi preverili, ali so njihovi telefoni in denarnice še vedno tam. Če so, najbrž ne bodo več dolgo. S to gesto ste namreč pravkar obvestili žeparje, ki oprezajo naokoli, kje imate spravljene vrednejše reči. Uprite se zato tovrstnemu početju, nahrbtnike raje kot na hrbtu nosite spredaj, dokumentov, denarja in mobilnika ne spravljajte skupaj, v isti žep ali torbico, tako vam bo morda, ko bo žepar odšel, kaj ostalo, najbolje pa je, da si omislite posebne pasove, ki jih nosite pod oblačili in vanje skrijete denar in dokumente.

Ne dovolite neznancem, da vam kar sami pritrdijo zapestnico na roko, saj boste zanjo morali plačai. FOTO: Laurasabatino/Getty Images

Ponekod je priljubljena zvijača, kako priti do denarja, videti tako, da k vam pristopi ženska ali otrok, običajno nekdo, ki je videti vse prej grozeče, ter vam meni nič, tebi nič okrog zapestja zaveže trak ali zapestnico. Izdelal jo je seveda sam. A ne gre za darilo, ko bo okrasje trdno pritrjeno na vašem telesu, bodo zahtevali denar. Običajno tovrstnega nakita ne moremo odstraniti, ne da bi kaj zlomili, prerezali ali kako drugače uničili. Tudi v tem primeru bodo želeli denar, lahko se nekje v bližini skriva mišičnjak ali dva, ki bo »nedolžnemu« prodajalcu priskočil na pomoč, če mu ne boste hoteli plačati, zato je bolje, da zapestnice sploh ne sprejmete in se, še preden se dotakne vaše roke, zahvalite ter prodajalca ignorirate. Prej ali slej bo odšel k naslednji žrtvi.