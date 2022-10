Kjer so barbari iskali pot

V zaledju Velikih Lašč in vasi Rašice se nad dolino potoka Rašica skriva valovit svet širnih gozdov, samotnih vasi in skritih poti. To je svet med Dinarskim gorstvom in Alpami in je del naravnih prehodov med Panonsko nižino in Italijo.

Del zapornega zidu je tekel visoko nad dolino Rašice.

Prav tu so konec antičnega časa germanska barbarska ljudstva iskala pot na zahod, saj so s hrbta pritiskali Huni, ki so na poti iz Azije rušili vse pred seboj. Rimljani so se pred uničenjem poskušali zavarovati tudi s tem, da so zgradili zaporni zid, ki je od Škofjeloškega hribovja do Kvarnerskega zaliva branil Apeninski polotok pred vpadi. Konec 5. stoletja je zahodnorimski imperij propadel, preplavila so ga nova ljudstva, ostale pa so ruševine zidu. Že pred stoletji so se sesedle same vase in se zarasle, njihove temelje danes arheologi mukoma spet spravljajo na plan.

Del zapornega zidu je tekel prav skozi vas Zgonče visoko nad dolino Rašice. Do tja pripelje cesta pa tudi vrsta pohodnih poti. Še najboljše pa je, da se po teh samotnih krajih zapeljemo s kolesom. Naredimo krožno pot od Rašice vse do Krvave peči, nadaljujemo do vasi okoli Mohorja, nato proti Zgončam, se vrnemo na glavno cesto in se peljemo do Lužarjev, se nato spustimo v zatrep doline Črnega potoka in do izhodišča v Rašici. Dobrih trideset kilometrov in številni klanci poskrbijo, da se pošteno prepotimo.

Vmes se ustavimo tudi v Zgončah (770 mnm). Pod vasjo je manjše sedlo, kjer je razgledna tabla, ki nas opozori na ostanke rimskega zidu. Vas, ki je skupina hiš, nima središča, krasi pa jo srednjeveška cerkvica sv. Primoža in Felicijana, ki leži na bližnji vzpetini na 817 metrih. Okoli nje so vaško pokopališče, zid kot ostanek nekdanjega tabora, mogočna lipa in pod njo klopca za oddih. Odpira se lep razgled po hribovju daleč naokoli.