Kjer so bajeslovna bitja doma

Kakor da ni s tega sveta. Tako nekako bi lahko v par besed strnili opis čarobnega gozda in parka Silva Magica na planini Grundalm ob Cesti na Noke (Nockalmstraße) pri naših severnih sosedih. Morda komu ta podatek ne zadošča dovolj, da bi si prislikal, kam, za vraga, to umestiti brez vpogleda na zemljevid ali ne da bi povprašal vsevednega googla.

Najbližje mnogim znan kraj bo Bad Kleinkirchheim. Do Silve Magice vodi za mnoge najlepša panoramska cesta v Avstriji. Vmes je obvezen postanek ob jezeru Windebensee (Vetrno jezero). Le stežka bi tako iz prve pomislili, da je umetnega izvora, naredili so ga v času gradnje ceste čez prelaz, saj se je povsem zlilo z okolico, zdaj pa je zatočišče živalskemu in rastlinskemu svetu.

Jezero je umetnega izvora.

Določena pravila obnašanja

Ker je vse skupaj območje Unescovega biosfernega parka koroških Nokov, veljajo določena pravila obnašanja. Morda najbolj presenetljivo je, da je prepovedana uporaba dronov. Zakaj? Na to vprašanje kaj hitro odgovori tamkajšnji vodnik, ki pojasni, da je naravni park tudi dom svizcev (tistih pravih, ne le iz oglasa za znano čokolado). In ko te kosmate živali ugledajo leteče čudo na nebu, ga hitro zamenjajo s pernatim plenilcem in jih to po nepotrebnem prestraši.

Bistvo krožne in poučne poti je: le del narave smo.

Silva Magica leži na drugi strani tamkajšnjega prelaza. Velja za energijsko točko in je domovanje bajeslovnih bitij in duhov narave. Ja, na lastne oči smo se prepričali in srečali tudi čarovnico! Ta je bila prijazna, saj je otroke nagradila, ne pa kaznovala. Odkrivate lahko še vodno vilo, ki se skriva v bujnem zelenju na obrežju bajerja, prek žalik žen, ki švigajo po gozdu, do gorske vile, ki prebivalce Koroške uči petja, vsaj tako se govori. Bistvo krožne in tudi poučne poti pa je – smo le del narave. In ohranimo jo!