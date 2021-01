Kjer se je smrt utrudila do smrti

Koncentracijsko taborišče Auschwitz Foto: wikipedia.org

V Auschwitz so odpeljali 2300 ljudi iz Slovenije.

Prvega novembra 2005 je Generalna skupščina OZN sprejela resolucijo, s katero je 27. januar razglasila za mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. Dolžnost zdajšnjih generacij in zgodovinopisja je, da več kot 70 let po koncu tragičnih in nasilnih dogodkov druge svetovne vojne preprečimo izgubo spomina na eno najtemnejših plati zgodovine minulega stoletja.V sredo, 27. januarja, bo minilo 76 let od osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz. Na svetu ni kraja, ki bi bil bolj zaznamovan s smrtjo: v času delovanja Auschwitza od leta 1940 do 1945 je bilo tukaj ubitih okoli 1,1 milijona ljudi, od tega en milijon Judov ali vsak šesti od šest milijonov Judov, ki so bili ubiti v holokavstu. Prav zato je bil datum osvoboditve Auschwitza izbran za dan spomina na holokavst.»V Muzeju novejše zgodovine Slovenije ob dnevu spomina na žrtve holokavsta kot vsako leto pripravljamo program za osnovnošolce, dijake in odrasle,« so sporočili iz muzeja.»Za šolske skupine pripravljamo virtualne posnetke pričevanj, predavanje in učne ure na platformi zoom. Na spletni strani bo objavljeno vodstvo po dokumentarni razstavi Tu se je smrt utrudila do smrti: Slovenske žrtve Auschwitza in podcast z avtorjem razstave. Posebej vabimo tudi na Hajdinjakovo predavanje z naslovom Slovenci v Auschwitzu, ki bo prav tako potekalo na platformi zoom.«Odprtje razstave in vodstvo po razstavi prek spleta bosta v torek, 26. januarja, ob 12. uri.Razstava pripoveduje o 2300 ljudeh iz Slovenije, ki so jih odpeljali v Auschwitz. Večina je bila Slovencev, med deportiranimi pa je bilo tudi okoli 350 Judov, vsaj 78 Romov in vsaj en pripadnik Jehovovih prič. Domov se jih je vrnilo le okoli tisoč, za večino preostalih pa je Auschwitz bil kraj smrti.