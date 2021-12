Kje in kako polniti

Zelo močna je na evropski ravni mreža super hitrih polnilnic Ionity, kjer so pomembni delničarji nekateri največji avtomobilski proizvajalci (Audi, BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes, Porsche), nedavno so dobili tudi novega močnega partnerja iz finančnih krogov (Blackrock).

Trenutno je njihovih super hitrih polnilnic po Evropi 1700, do leta 2025 pa naj bi se število povečalo že na 7000. Povečevali bodo predvsem število lokacij in manj število polnilnic na posamezni lokaciji. Nekaj jih je že tudi v Sloveniji, in sicer na območju bencinskih servisov OMV. Gre za sedem lokacij: bencinski servisi OMV Ilirska Bistrica, Koper Bonifika, Smednik, Dobrenje vzhod in Dobrenje zahod ter Radovljica jug in Radovljica sever. Zadnji dve sta bili postavljeni letos, prihodnje leto pa naj bi tam dodali še dve super hitri polnilni mesti z največjo močjo 350 kW.

Najbolje je avto lepo počasi polniti doma. FOTO: Staš Ivanc

Teslina mreža

Seveda se s tako veliko močjo lahko polnijo le določeni električni modeli, ki imajo 800-voltni visokonapetostni sistem, sicer pa polnjenje poteka z nekoliko manjšo močjo, tja do 175 kW. To je torej odvisno tako od sposobnosti moči polnjenja samega avtomobila kot tudi od zunanje temperature, trenutnega stanja baterije (sodobni modeli jo ob načrtovanem polnjenju že med vožnjo po potrebi ogrejejo), ne nazadnje tudi od zasedenosti polnilnih mest – če je na sosednjem priključen še kak avtomobil, polnjenje obeh na nekaterih polnilnicah (na primer Teslinih hitrih polnilnicah prejšnjih generacij) poteka nekoliko počasneje.

Tako kot je družba Tesla električni pionir sodobnih časov pri električnih avtomobilih, so bile tudi njihove zelo hitre polnilnice Supercharger prve, danes pa je tudi v Evropi mreža že zelo razvejena, z več kot 6000 polnilnicami. V Sloveniji so v hotelu Mons (danes Four Points by Sheraton) na Brdu v Ljubljani prve postavili že leta 2014, še na takratnem zgornjem parkirišču. Seveda le za uporabnike njihovih avtomobilov, takrat in še nekaj časa pa so bile brezplačne!

Kako hitro bo polna baterija? FOTO: Aljaž Vrabec

Zdravje baterije

Danes jih imajo še v Mariboru in na Kozini, skupaj 18 polnilnih mest, se bodo pa glede na povpraševanje že kmalu širili, in sicer na območju Dolenjske, Gorenjske, tudi Maribora in Ljubljane. Polnilnih mest bi bilo lahko že kmalu okoli 40, tudi polnilna moč bo večja, tja do 250 kW. Kot rečeno, polnjenje za voznike tesel ni več brezplačno, je pa zanimiva napoved šefa Tesle, da bi utegnili v prihodnje polnilnice odpreti tudi za vozila drugih znamk, kar že preizkušajo na manjšem številu polnilnic na Nizozemskem.

Kot je bilo slišati doslej, pogosto hitro polnjenje za baterijo ni najboljše. O tem smo najprej vprašali podjetje Tesla, saj naj bi njihovi uporabniki prav zaradi priročnega sistema radi uporabljali hitre polnilnice. Pojasnili so nam, da se lahko najvišja zmogljivost polnjenja rahlo zmanjša po velikem številu zelo hitrih polnjenj. Da bi zagotovili najvišji doseg in varnost baterije, se moč polnjenja zmanjša, ko je baterija prehladna, ali ko je skoraj polna, ali ko se pogoji spremenijo zaradi uporabe in starosti.

Veliko vozil z manjšo baterijo ima omejeno maksimalno moč polnjenja z enosmernim tokom.

Za mnenje smo vprašali tudi Andreja Pečjaka, dolgoletnega strokovnjaka za električna vozila: »Polnjenje nad 1C vedno pospeši degradacijo baterije. 1C je pri na primer 100-kilovatni bateriji 100 kW, pri 35-kilovatni pa 35 kW. Zato ima veliko vozil z manjšo baterijo omejeno maksimalno moč polnjenja z enosmernim tokom.« Pečjak je dodal, da se degradacija močno zmanjša, če je mogoče baterijo med tem polnjenjem dobro in enakomerno hladiti. To velja do približno 70 odstotkov napolnjenosti, potem se hitro polnjenje zniža na bistveno manjšo moč od deklarirane, in to prav zato, da ne bi preveč načelo zdravja baterije.

Pogosto hitro polnjenje ni najbolj zdravo za baterijo.

»Polnilnice z močjo 250 in 350 kW so zato dokaj nesmiselne, za večja vozila so smiselne moči do 150 kW, saj nad to mejo polnjenje zmore le malo vozil, in še ta v ozkem območju stanja napolnjenosti baterije. Pri vozilih s slabo termično regulacijo baterij (na primer nissan leaf prve generacije) je pogosta uporaba hitrega polnjenja skoraj podvojila degeneracijo. Pri novejših vozilih je ta razlika zelo majhna, je pa vseeno prisotna, v nekaj letih je tako lahko med enim in petimi odstotki (avtomobil, ki se je redko polnil na enosmernem toku, proti avtomobilu, ki se stalno polni na hitri način). »A brez skrbi! Ko se peljete na dopust, mirno priklopite na hitro polnjenje, resno škodi le pogosto hitro polnjenje. Škodi pa tudi denarnici, tako da mislim, da takih ne bo veliko,« je sklenil Pečjak.