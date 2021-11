Kivi − sadeže zorimo samo za sproti

Dolgotrajno domače skladiščenje kivija zanima predvsem tiste, ki imajo eno ali več rastlin posajenih v vrtu ali so plodove po obiranju dobili v dar od znancev. Za druge je namreč smiselno, da sproti kupujejo manjše količine sadežev, npr. največ toliko, kolikor jih porabijo v tednu dni, in jih pustijo, da se zmehčajo. Veliki pridelovalci ali trgovske verige imajo namreč večinoma nadzorovane hladilnice, ki so primernejše kot razmere v naši kleti ali spodnjem predalu hladilnika.

Več na deloindom.si.