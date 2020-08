Kitajska mešanica na zimskem vrtu

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Če jo režemo sproti, se hitro obrašča. FOTO: Kragle Getty Images/

Če jo pustimo rasti, razvije rozete, ki so prav tako izjemno okusne in uporabne.

Septembra je na vrtu že nekaj praznih gredic, in če se nam ljubi vrtnariti še pozno v jesen, je primeren čas, da posejemo še nekaj vrtnin. Med bolj zanimivo, tudi pri nas vse bolj priljubljeno zelenjavo, ki jo uporabljamo kot solato ali za pripravo dušenih ali praženih jedi, štejemo križnice, ki jih v vrtnariji najdemo pod imenom kitajska listnata zelenjava ali azijska mešanica za vok.Gre za skupino križnic, ki se med seboj na vrtu dobro razumejo, zato jih lahko sejemo skupaj in dajo zanimivo in okusno kombinacijo. V paketu so običajno pak čoj ali pekinško zelje, mizuna ali japonska gorčica, ki malce spominja na rukolo, pa vasabi, tatsoi, mibuna, gorčica red giant in, zanimivo, ena z nemškim imenom, grün im schnee, kar pomeni zeleno v snegu. In res gre za rastline, ki jih bom pobirali vso zimo, tudi brskali izpod snega, če bo treba.Vse rastline iz mešanice namreč dobro prenašajo nizke temperature, hkrati pa zelo hitro rastejo, tako da jih bomo začeli rezati že jeseni in nadaljevali čez zimo in še spomladi. Seme kali približno dva tedna, tako da se lahko prvega pridelka nadejamo že v nekaj tednih. Če rastline režemo sproti, najbolje na dva tedna, se vedno znova obraščajo. Lahko pa jih pustimo in počakamo, da razvijejo rozete, pa tiste poberemo. Kakor koli, z gredo kitajske listnate zelenjave bomo s svežimi listi za solato ali za dodajanje sendvičem preskrbljeni vso zimo.Lahko pa kitajsko listnato zelenjavo dodajamo različnim jedem, predvsem dušenim ali praženim, pripravljenim na azijski način, to pomeni na hitro. Tudi Azijci jo pogosto uporabljajo, predvsem v jedeh iz voka. Kitajska listnata zelenjava ni posebno zahtevna, le pri sosedih bodimo pazljivi. Predvsem ne mara preostalih kapusnic, torej zelja, ohrovta, brokolija, kitajskega kapusa, pa tudi redkve in kolerabice.Sejemo pa jo lahko v soseščini s špinačo, motovilcem in čebulo ter nekaterimi zelišči, predvsem se dobro počuti s kamilicami. Dober sosed je tudi ognjič. Dobro bo uspevala tudi v posodah, tako da jo lahko vzgajamo na balkonu ali terasi, tako bo še bolj pri roki, da ne bo treba pozimi na vrt pod sneg.