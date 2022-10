Kitajec z odliko

Nedavno smo pisali o prihodu kitajske znamke BYD (Build Your Dreams) v Evropo. V zadnji seriji testov Euro NCAP je bil na preizkusu tudi njihov vstopni električni model atto3, ki je za varnost prejel vse možne zvezdice. To je le naslednji primer zelo visoke ocene kitajskega avtomobila. Že pred časom sta najvišjo oceno dobila izdelka dveh znamk (Wey, Ora) kitajske družbe Great Wall Motors.

BYD atto3 (na Kitajskem se imenuje yuan plus) sicer ne bo prav poceni, stal bo od 35.000 evrov naprej. Vsekakor pa je bolj dostopen kot kateri drugi tokratni odličnjak. To so bili mercedes EQE, mazda CX-60, BMW X1 in 2 active tourer, posodobljena seat ibiza in arona ter volkswagen golf. Mercedes EQE je bil sicer posebno pohvaljen za asistenčno opremo in je dobil doslej najvišjo oceno v tej podkategoriji. Štiri zvezdice v skupni razvrstitvi sta prejela citroën C5X in mobilize (renault) limo. Tega Renault proizvaja prav tako na Kitajskem, skupaj z družbo Jiangling.