Kitajec v Astonu Martinu: kako bo vplival na prihodnje »Bondove« avtomobile?

Vest, da je Li Shufu, lastnik velike avtomobilske skupine Geely, pridobil nekaj manj kot osemodstotni delež v eni najbolj slavnih britanskih znamk Aston Martin, je po eni strani nov korak tega kitajskega podjetnika v Evropi, po drugi pa odpira vprašanje, ali in kako bo kdaj vplival na prihodnje »Bondove« avtomobile.

Aston Martin v izgubah

Legendarno ime iz Gaydona je v nasprotju z mnogimi superprestižnimi tekmeci, ki hitijo iz rekorda v rekord (Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce ...), kljub mnogim novim začetkom nenehno v težavah. Ko so šli leta 2008 na borzo, so dajali vtis, da se bodo kmalu dvignili, pa ni šlo.

Li Shufu ima v zbirki že več prestižnih evropskih imen ali manjših deležev v njih. Zdaj je vstopil še v Aston Martin. FOTO: Sun Yilei/Reuters

Leta 2019 so predstavili športnega terenca DBX kot tip avtomobila, ki je za vse tekmece koklja, ki nese zlata jajca. Zanje (še) ne. Leta 2020 so dobili finančno injekcijo kanadskega bogataša Lancea Strolla, pa tudi to ni bilo dovolj. Lani so prodali nekaj manj kot 6200 avtomobilov, kar ni tako malo, a to je bilo dovolj le za zmanjšanje, ne pa tudi slovo od izgub. Poslovanje se letos še ni popravilo, delnica družbe je izgubila skoraj tri četrtine vrednosti.

Pred vstopom Li Shufuja je bilo napovedano, da bodo pri Astonu Martinu leta 2024 predstavili priključni hibrid valhalla, leto pozneje pa povsem električni izdelek. Za zdaj se še odločajo, s kom bodo sodelovali; omenjali so se Mercedes, ameriški novinec Lucid pa tudi britansko zagonsko podjetje za razvoj in proizvodnjo baterij Britishvolt. Morda kaj prispeva tudi Geely?

Kdo je Li Shufu?

Devetinpetdesetletni podjetnik, čigar premoženje agencija Bloomberg ocenjuje na 13–14 milijard evrov, se je nekoč ukvarjal s proizvodnjo hladilnikov, sredi 90. let 20. stoletja je prešel na avtomobile. Dobra tri desetletja pozneje je osem odstotkov v Astonu Martinu najnovejši delec v velikem avtomobilskem mozaiku – skupina Geely je v letu 2021 z različnimi znamkami prodala 2,2 milijona avtomobilov.

Sodelovanje z Mercedesom jim je prineslo proizvodnjo za znamko Smart.

Pod njenim dežnikom je že marsikatero evropsko ime ali vsaj njegov manjši delež. Za Geely in Shufuja smo prvič res slišali, ko je od Forda leta 2010 kupil Volvo Cars, ki je nato skoraj ves čas napredoval. Geely je z Volvovo pomočjo razvil še druge znamke, kot sta Polestar in Lynk & Co, doma pa Geometry in Zeekr.

Že precej nazaj so prevzeli londonski taksi, leta 2017 pa pridobili 10-odstotni delež v takratnem Daimlerju (Mercedes-Benz). Ta poteza je v Nemčiji najprej sprožila veliko razburjenje, potem pa se je izkazalo, da lahko solidno sodelujejo: Geely je zdaj Mercedesov proizvodni partner za znamko Smart, ki jo (spet) poskušajo spraviti iz izgub.

Dvignili so Volvo in iz njega potegnili različne izpeljave doma in po svetu.

Od nedavnega ima v večinski lasti britanski Lotus, lani so prodali 1700 športnih vozil te znamke, največ v zadnjem desetletju, poslovali so z dobičkom. Geely je pridobil tretjinski delež v Renaultovi korejski enoti Samsung Motors, a bolj zato, da bi razvijal satelite, na katerih bi temeljilo delovanje prihodnjih Geelyjevih avtonomnih vozil, sodeluje pa tudi s kitajskim spletnim velikanom Baidu.

Shufuja zanima še marsikaj: pred leti je pod okrilje pridobil ameriško zagonsko podjetje Terrafugia, ki se ukvarja z letečimi avtomobili, pred koncem lanskega leta pa je sklenil dogovor s China Aerospace Science and Industry Corp za pro­izvodnjo nadzvočnih vlakov.