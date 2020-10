Kis povrne sijaj

Metoda s folijo deluje na vsem, kar je srebrno. FOTO: Helin Loik-tomson/Getty Images

Motne kozarce lahko, naj se sliši še tako nenavadno, rešijo tudi tablete za čiščenje proteze.

Steklovino je najbolje pomivati ročno, z mlačno vodo in blagim detergentom.

Kako vsestransko čistilo je kis, je znano. Z njim se borimo proti vodnemu kamnu, raznim madežem, neprijetnim vonjavam, pomagal pa bo tudi pri čiščenju kozarcev, pribora in krožnikov. Ko pričakujemo goste in zadnji trenutek opazimo, da so kozarci povsem motni zaradi oblog vodnega kamna, ne bo treba izgubljati živcev, če kozarce redno namakamo v mešanico vode in kisa. V njej jih pustimo čez noč, nato pa zjutraj le še speremo pod tekočo vodo in do suhega obrišemo.Motne kozarce lahko, naj se sliši še tako nenavadno, rešijo tudi tablete za čiščenje proteze. Posodo, dovolj veliko, da lahko vanjo potopimo kozarec, napolnimo z mlačno vodo, dodamo tableto in kozarce, ki jih želimo očistiti, počakamo od uro do dve in speremo pod tekočo vodo. Ob tem je dobro opozoriti, da kozarcev, sploh tistih bolj občutljivih, nikdar ne pomivamo s prehladno ali prevročo vodo. Zaradi velikih in nenadnih temperaturnih sprememb bo steklo namreč sčasoma popokalo, zato občutljivih kosov niti ni priporočljivo pomivati v pomivalnem stroju. A to ni edini razlog, zakaj je kozarce bolje pomivati ročno. V stroju se bo na njih, zlasti če živimo v kraju s trdo vodo, hitreje nabral vodni kamen, prav tako lahko delčki tablet za strojno pomivanje poškodujejo njihovo površino.Občutljivo steklovino je zato najbolje pomivati ročno, z mlačno vodo in blagim detergentom.Kis pa ne bo pomagal do sijaja le kozarcem, temveč tudi krožnikom in drugim kosom jedilnega servisa. Za približno pol ure jih namočimo v vodo, ki smo ji v razmerju ena proti tri dodali kis (tri enote vode in ena enota kisa), nato pa speremo in do suhega obrišemo. Žal se metoda obnese le na belih kosih, barvne ali tiste z motivi lahko kislina poškoduje, še posebno če se k tej metodi zatekamo prepogosto.Ne kis, ampak soda bikarbona, še eno nepogrešljivo čistilno sredstvo, pa bo poskrbela, da se bo spet zasvetil srebrni jedilni pribor. In tudi preostala srebrnina, seveda. Posodo, ki naj ne bo kovinska, da ne bomo priča kakšni nezaželeni kemijski reakciji, prekrijemo z aluminijasto folijo, jo do roba napolnimo z vodo in vanjo natresemo sodo, in sicer eno veliko žlico na dva litra vode. Posodo postavimo na štedilnik in vodo zavremo, nato pa vanjo za 15 sekund pomočimo srebrnino. Da bi se izognili opeklinam, uporabimo kuhinjske prijemalke. Srebrne kose položimo na papirnate brisačke ter pustimo, da se ohladijo.