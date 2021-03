Kis in sladkor podaljšata svežino šopka

Prirežite stebla

Nahranite cvetje

Izberite pravo mesto

Vseeno je, ali šopek naberete v naravi, ga kupite v cvetličarni ali ga, denimo ob materinskem dnevu, dobite v dar, zagotovo bi radi, da bi vas cvetje v vazi čim dlje razvajalo. Da pisane cvetlice ne bi prehitro ovenele, si pomagajte s preprostimi načini za podaljšanje njihove svežine.Nasvet ste zagotovo že slišali, a ga ni odveč ponoviti: pod kotom 45 stopinj prirezana stebla vodo in hranilne snovi vpijajo z večjo površino, kar pomeni, da lažje ohranjajo svežino. Vsakih nekaj dni pod enakim kotom odrežite približno pol centimetra stebla in tako odstranite delčke, ki jih je voda v vazi načela ter so postali dom za bakterije ter gnilobo. Pomembno je, da uporabljate res ostre škarje, ki ne razcefrajo mesta rezanja.Vsaj vsake tri dni staro vodo nadomestite s svežo. Pred vsako menjavo, kot rečeno, prirežite stebla in vazo dobro pomijte, saj se bakterije in druge obloge, ki skrajšajo obstojnost šopka, kopičijo tudi na njenih stenah. Voda iz pipe je povsem primerna za cvetje, vazo z njo napolnite do treh četrtin, naj pa ne bo premrzla, saj cvetje laže absorbira vodo, katere temperatura znaša okoli 35 stopinj Celzija.Običajno je kupljenim šopkom priloženo hranilo, ki podaljša obstojnost rož, ko ga stresemo v vodo. Na hranila ne pozabite pri vsaki menjavi vode, povsem učinkovita se skrivajo v vaši kuhinji.Vodi dodajte žličko jabolčnega kisa in žličko sladkorja, kombinacija rastlinam zagotavlja hranila in zavira razmnoževanje bakterij. Lahko tudi zmešate žličko soka limone z žličko sladkorja in dvema kapljicama belila. Morda se zdi dodajanje belila vodi za cvetje nesmiselno, vendar prav to zavira rast bakterij.Pri nekaterih vrstah cvetlic dodajanje sladkorja ni učinkovito. Med te spadajo tulipani, narcise in marjetice. Če prevladujejo v šopku, vodi dodajte samo nekaj kapljic belila ali jabolčnega kisa.Preden cvetje postavite v vazo, s stebel odstranite listke, ki bi jih prekrila voda. Listi v vodi so podvrženi gnitju, hkrati se na njih hitro začno množiti bakterije, ki pospešijo propadanje šopka.Nikoli ga ne postavljajte blizu vira toplote in na sonce, kajti toplota grelnih teles in sončnih žarkov skrajša njegovo obstojnost. Prav tako cvetja ne nameščajte v bližini posode s sadjem. To namreč sprošča etilen, ki pospešuje propadanje rezanih cvetlic.