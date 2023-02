Kia niro v drugo (FOTO)

​Kia ima v portfelju modele, ki lahko vozijo le s klasičnim bolj ali manj elektrificiranim pogonom, pa tudi kakšnega, ki je lahko le električen. Kia niro spada med prve, v novi, drugi izdaji je lahko hibrid, priključni hibrid ali popolnoma električni avtomobil. Niro v povsem novi izdaji meri 4,4 metra, 6 cm več od predhodnika. Lahko bi ga uvrstili med mestne križance, vsekakor je vsaj na prvi vtis še vedno dokaj okreten in lahkoten avtomobil. Tudi prepoznaven: aktualnemu oblikovalskemu slogu pravijo združena nasprotja in je zanimiv in drugačen od tekmecev. Urejena notranjost Notranjost je do...