Kečap za čiste pipe

Rja in vodni kamen pogosto kazita videz pip v kuhinji ali kopalnici. Res je, da obstaja veliko čistil, ki takšne obloge raztapljajo, a ta so agresivna ter lahko škodujejo okolju in zdravju.

Zato za čiste pipe raje poskrbite s pripomočkom, ki ga imate doma, le da niste vedeli, da lahko pomaga iz te zadrege.

To je kečap.

Uporaba je preprosta: nanesite ga na umazano pipo, počakajte približno eno uro in nato splaknite površino ter uživajte v njenem sijaju.