Kdor išče, ta najde

300 dni naj bi zdržala baterija.

Skoraj vsi smo že kdaj iskali ključe po stanovanju in preklinjali, ker smo jih po četrt ure besnega iskanja našli nekje med spodnjim perilom, ker se je nekomu v hiši zdelo strašno zabavno, da jih pospravi med gate. Ali pa so bili pod kakšnim papirjem v predalu, kjer jih sicer hranimo, pa se nismo spomnili dvigniti lista. Ali pa so nam padli iz žepa na dvorišču. Takšnih zgodb je nešteto.Zato ni čudno, da ljudje že dolgo iščemo načine, kako olajšati iskanje izgubljenih ali založenih predmetov. Ko smo bili mulci, so se nam strašno fini zdeli obeski za ključe, ki so se oglasili, če si jim zažvižgal. Seveda smo morali imeti precejšnjo srečo, da so se sploh oglasili ...Zdaj, v času pametnih naprav, so takšni obeski nekaj precej bolj naprednega in dejansko uporabnega. Tudi veliki Samsung ima svoj pametni obesek oziroma označevalnik, kakor mu pravi. Galaxy smarttag se poveže s pametnim telefonom prek aplikacije samsung smartthings find, kjer ga najprej registriramo, nato pa s pomočjo bluetooth tehnologije določimo njegovo lokacijo, ki se nam izriše na zemljevidu. Če le ni predaleč, seveda. Deloval naj bi tja do dvajsetih metrov.Obesek lahko iščemo tudi s pomočjo zvoka, pri čemer imamo na voljo deset melodij, in jakostjo signala, ki se povečuje, ko se približamo označevalniku. Če je napravica zunaj dosega, se nam v aplikaciji izpiše zadnja znana lokacija, lahko pa se zanesemo tudi na digitalno skupnost: če bo mimo našega obeska šel nekdo z aplikacijo smartthings, nam bo njegova aplikacija javila lokacijo našega obeska.Mimogrede, smarttag zna aktivirati tudi druge naprave v samsungovskem pametnem domu, denimo, da se prižgejo luči, ko stopimo skozi vrata. In cena? Mičkeno manj kot 35 evrov. Ima pa eno slabost: deluje le s Samsungovimi telefoni.