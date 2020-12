Kdo je že ta Fendt?

Fendt 1050 vario je najmočnejši standardni kolesni traktor. FOTO: Tomaž Poje

5958 zaposlenih ima Fendt na šestih lokacijah po Nemčiji.

Po podatkih Kmetovalca je bilo letos do konca avgusta na novo registriranih 32 fendtov, kar predstavlja 3,9-odstotni delež med vsemi traktorji. Lani je bilo registriranih 45 novih strojev te znamke (3,3-odstotni delež). Po podatkih ministrstva za infrastrukturo o vseh registriranih vozilih pa je bilo konec lanskega leta pri nas registriranih 2580 fendtov, med njimi tudi en fendt 1050 vario.

Fendt, visokotehnološka blagovna znamka v skupini AGCO, je oktobra predstavil nekaj številk o svoji proizvodnji. Fendt je sicer najbolj znan po proizvodnji traktorjev, delajo pa tudi žitne kombajne, samovozne silokombajne, stroje za spravilo krme, sejalnice itd. Tako da postaja tudi t. i. full line proizvajalec, kar pomeni, da ima v proizvodnem programu tako traktorje kot druge kmetijske stroje in priključke in da z mehanizacijo pokriva večino dejavnosti na kmetijah.Tovarna je bila spomladi zaradi korone zaprta pet tednov. Še vedno pa računajo na približno 18.750 prodanih strojev v tem letu. Fendt je leta 2018 proizvedel 16.806 traktorjev, lani pa 18.949. Proizvajajo tudi gosenične traktorje z veliko močjo in teh bodo letos predvidoma izdelali okrog 110.Njihovo pomembno tržišče je domača Nemčija, kjer so letos do konca avgusta registrirali 21.219 novih traktorjev različnih znamk. In Fendt ima kar lep delež – 23,3 odstotka vseh traktorjev. Če analiziramo samo močnejše od 51 KM, ima Fendt že 28,4-odstotni delež, v kategoriji traktorjev nad 200 KM pa so pri 40,1-odstotnem deležu. Vsak drugi traktor pa je Fendtov, če gledamo le mega stroje z močjo nad 400 KM.V celotni Evropi ima Fendt desetinski delež, njegova prodaja raste ali je stabilna v Nemčiji, Švici, Švedski, Poljski in Avstriji. V Franciji, Italiji, Britaniji, Španiji, na Norveškem, Češkem, Madžarskem in v Romuniji pa nameravajo še povečati prodajo. V Evropi naj bi bilo letos prodanih okoli 160.000 traktorjev različnih blagovnih znamk, kar je za kakšnih šest odstotkov manj kot leta 2019.Fendtova strategija je globalna rast oziroma tam, kjer imajo sodobno kmetijstvo in ustrezno velike kmetije. Zunaj Evrope je Fendt letos prodal 1800 traktorjev (petino več kot lani). Velika pričakovanja pa ima v Severni Ameriki z goseničnim traktorjem 1100 vario MT.Traktorji so osnovna dejavnost Fendta, ponuja pa tudi druge kmetijske stroje. V Italiji proizvajajo žitne kombajne; za letos načrtujejo prodajo 360 kombajnov, lani so jih prodali 376, predlani pa 437. Tovarna v Bregenzu je bila letos precej časa zaprta zaradi covida-19. Je pa njihov kombajn fendt ideal 9T testiral tudi neodvisni nemški DLG (nemško kmetijsko združenje) in je dobil odlične ocene, kar seveda pomaga pri prodaji.Fendt ima v proizvodnem programu tudi samovozni silokombajn fendt katana. Letos planirajo prodajo 30 kosov (lani 27, predlani 43). Izdelujejo vlečene in samohodne škropilnice; teh so letos prodali okoli 200. Proizvajajo pa tudi teleskopski traktor fendt cargo in sejalnice. V zadnjih letih povpraševanje po Fendtovih strojih za spravilo krme (kosilnicah in obračalnikih) nenehno narašča. Letos računajo na prodajo 3400 enot, prodali pa so (bodo) tudi 236 silažnih samonakladalnih prikolic.Sredi leta 2020 je imela družba AGCO/Fendt na vseh šestih lokacijah v Nemčiji (Marktoberdorf, Asbach-Bäumenheim, Feucht, Waldstetten, Hohenmölsen in Wolfenbüttel) skupno 5958 zaposlenih. V raziskovalno-razvojnem centru v Marktoberdorfu dela približno 500 inženirjev, ki so letos imeli na voljo 80 milijonov evrov za uresničitev svojih idej.