Kdo je hrvaški arhitekt, nad katerim so navdušene celo sestre Kardashian?

Če velikokrat brskate po instagramu ter občudujete prekrasne vile zanimivega dizajna na izjemnih lokacijah, katerih ponosne lastnice so, denimo, sestre Kardashian ali Jennifer Aniston, vas bo presenetilo, da so te in drugi slavni ideje za svoje domove morda našli pri mladem splitskem arhitektu Vedranu Kusturi.

Preberite več tukaj.