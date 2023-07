Kateri avtodom je pravi zame?

Koronska leta, ki so danes samo še oddaljen spomin, so dala močan pospešek industriji počitniških vozil. Proizvajalci avtodomov in počitniških prikolic so zaradi težav z dobavami sestavnih delov komaj sledili skoku povpraševanja v zadnjih letih. Razmere se počasi stabilizirajo, a čakalne dobe za avtodome so še vedno dolge. Kdor ga ni naročil že lani, bo letos težko dopustoval z njim.

Kupiti ali najeti

Nakup novega avtodoma je brez dvoma velika investicija, saj bomo za takšnega, ki je primeren za štiričlansko družino, hitro odšteli več kot 60 tisoč evrov. Teoretično to pomeni 30 aranžmajev tedenskih družinskih počitnic za 2000 evrov. Zato je vprašanje, ali kupiti novega ali ga najeti, na mestu. Če še nikoli niste preživljali počitnic v avtodomu, je najem vsekakor boljša odločitev. Tako boste videli, ali vam takšen način dopustovanja sploh ustreza. Za najem se vedno pozanimajte pri več ponudnikih in izberite tistega, ki ponuja najboljšo storitev za plačani denar. Sumljivih najemodajalcev s preveč ugodnimi ponudbami se raje izognite v širokem loku.

Stroški lastništva

Če vam je bila izkušnja v najetem avtodomu všeč, boste gotovo začeli sanjati o lastnem. Seveda bo nakupna cena le eden od stroškov lastništva, na katere morate računati. Tu so še obvezno in kasko zavarovanje, ki je sicer ugodnejše kot pri osebnih avtomobilih, strošek nadomestila za uporabo cest (enak kot pri osebnih vozilih) in strošek vzdrževanja vozila. Če nimate lastnega dvorišča, morate prišteti še strošek parkiranja v depoju. Pri nas namreč parkiranje avtodomov na javnih površinah ni dovoljeno. Če se vam vsa ta matematika izide in ste še vedno polni navdušenja, ste verjetno zreli za nakup.

Izberimo pravega

Na glede na to, ali boste kupili čisto novega ali boste posegli po rabljenem – cene dobro ohranjenih in vzdrževanih sploh niso tako nizke –, si morate odgovoriti na nekaj vprašanj.

1. Določite svoje potrebe: Preden se odločite za nakup ali najem avtodoma, si zastavite nekaj ključnih vprašanj. Koliko ljudi bo potovalo z vami? Kakšne so vaše potrebe po prostoru? Katero opremo in kakšno udobje pričakujete? Razmislek o teh dejavnikih vam bo pomagal zožiti izbiro in izbrati avtodom, ki bo ustrezal vašim pričakovanjem.

2. Velikost avtodoma: Glede na število ljudi in vaše potrebe po prostoru določite pravo velikost avtodoma. Manjši so lažji za vožnjo in manevriranje ter primernejši za pare in manjše družinice. Večji ponujajo več prostora in udobja, zato so bolj uporabni za družine ali večje družbe. Izkušeni avtodomarji priporočajo, da vedno izberemo za številko večji avtodom.

Aplikacija Camperstop ne sme manjkati na naši pametni napravi, če se podajamo na počitnice z avtodomom.

3. Razporeditev notranjosti: Preglejte različne razporeditve notranjosti avtodoma. Mogoče so različne postavitve ležišč, kuhinje, kopalnice in sedežnih garnitur. Pomembno je, da izberete takšno, ki bo ustrezala vašim potrebam in vam omogočala udobno bivanje med potovanjem. 4. Oprema in dodatki: Razmislite o opremi in dodatkih, ki jih želite imeti v avtodomu. Na primer, če radi kuhate, je dobro imeti ustrezno opremljeno kuhinjo z električnim štedilnikom in hladilnikom. Prav tako lahko preverite, ali bo dovolj shranjevalnega prostora za vašo prtljago in opremo. Namestitev tende in bivalne klimatske naprave bo v marsičem izboljšala udobje.

FOTO: Adria Mobil Adria Mobil

Nepozabne počitnice z avtodomom

Novopečenim avtodomarjem bodo gotovo prišlo prav nekaj preverjenih nasvetov.

1. Načrtovanje poti: Pred odhodom si vzemite čas za načrtovanje poti. Razmislite, katere destinacije želite obiskati, kaj vas zanima in koliko časa boste namenili vsaki od njih. Preverite možnosti za kampiranje in parkiranje avtodoma na teh lokacijah ter si sestavite grob načrt poti.

2. Preverite tehnično brezhibnost avtodoma: Pred odhodom temeljito preglejte avtodom. Preverite pnevmatike, motorne tekočine (olje, hladilno, servo in zavorno tekočino) in vse druge ključne elemente. Poskrbite, da je vozilo tehnično brezhibno, da se izognete morebitnim neprijetnostim na poti.

3. Priprava hrane in oskrba: Avtodom vam omogoča, da kuhate svoje obroke kar na poti. Pred odhodom pripravite osnovno zalogo hrane in pijače, ki vam bo zadostovala za nekaj dni. Prav tako ne pozabite na osnovne kuhinjske pripomočke, torej pribor, posodo za kuhanje in shranjevanje hrane. Če načrtujete daljše potovanje, se prepričajte, da boste imeli možnost oskrbe s hrano na poti.

4. Oprema in pripomočki: Za prijetno potovanje z avtodomom je pomembno, da imate s seboj vse najnujnejše. To vključuje posteljnino, brisače, oblačila za različne vremenske razmere, toaletne potrebščine, kamping stolčke in mizo za zunanjo uporabo ter druge pripomočke, ki vam bodo olajšali bivanje na prostem.

5. Varčevanje z energijo: Avtodomi imajo omejene vire energije, zato je pomembno, da z njo varčujete. Ko niste priključeni na električno omrežje, je pametno omejiti porabo električnih naprav. Prav tako je dobra praksa uporabljati sončne celice ali generatorje za polnjenje baterij in ohranjanje energije.

6. Prilagodljivost in spontanost: Ena največjih prednosti potovanja z avtodomom je prilagodljivost. Bodite odprti za spremembe na poti, spontane postanke in nepričakovane dogodivščine. Potovanje prilagajajte vremenskim razmeram, zanimivim lokacijam in svojemu razpoloženju.

7. Spoštujte pravila in okolje: Ko se potikate po različnih destinacijah, je pomembno, da spoštujete lokalna pravila in predpise. Upoštevajte pravila kampiranja, parkiranja in varovanja narave. Poskrbite, da puščate za seboj čisto okolje, in varujte naravo, ki jo obiskujete.