Veste, katera je najinteligentnejša pasma?

Belgijski ovčar je izjemno vdan in poslušen, poleg tega je odličen čuvaj z izjemnimi učnimi sposobnosti, če le ima ob sebi primernega, izkušenega, pozornega in vztrajnega lastnika. Da je nadvse zaželen tudi za delo v policijskih in vojaških vrstah, ne preseneča, nedavna raziskava pa je celo potrdila tisto, kar mnogi lastniki te izjemne pasme trdijo že dolgo: belgijski ovčar je najinteligentnejši pes na svetu!

Zelo iznajdljivi

Strokovnjaki so proučili vedenje in učne sposobnosti trinajstih pasem, med katerimi pa se je kratkodlaki belgijski ovčar najbolje odrezal. V raziskavi je sodelovalo 1000 psov, vsi so se preizkusili v desetih izzivih. Med drugim so preverjali njihovo dojemanje človeških ukazov, iznajdljivost, orientacijo, samostojnost in urnost, pri večini nalog pa so odločno zmagovali ravno belgijski ovčarji.

1000 psov je sodelovalo v raziskavi.

Ti so pokazali največjo pripravljenost, ko so morali uspešno opraviti nalogo v zameno za slasten priboljšek, obenem pa ob ustrezni motivaciji in pristopu niso kazali znakov agresije, nemira ali nestrpnosti. Kot poudarjajo strokovnjaki, ima vsaka pasma prednosti in slabosti, denimo, labradorci so bili izjemno dovzetni za izpolnjevanje človeških ukazov, a se niso najbolje izkazali pri prostorski orientaciji, pojasnjujejo. V raziskavi so sodelovali psi, stari od enega pa do osmih let; mlajši od enega leta še nimajo povsem razvitih kognitivnih in učnih sposobnosti, starejši pa že kažejo upadanje določenih znanj, so izbiro pojasnili strokovnjaki.

Potrebuje izkušenega in pozornega lastnika. FOTO: Dmitry Belyaev/Getty Images

Pri eni od nalog so morali do hrane, ki so jo sicer videli skozi prosojno pregrado, po daljšem obhodu; nekateri, denimo belgijski ovčar, so takoj odkrili pravo pot do poslastice, medtem ko so nekateri nemočno strmeli skozi prosojno oviro in nemirno čakali na rešitev. Nato so morali izpolnjevati ukaze, ki so jim jih podajali z besedo, kazanjem z roko, nogo ali zgolj pogledom; včasih so jim cilj pokazali na hitro, včasih pa so se vanj zazrli za dlje. Največji izziv je bila naloga, pri kateri je lastnik z roko kazal v eno smer, gledal pa v drugo, a belgijski ovčarji so bili redki, ki so dojeli, katera smer je v danem trenutku prava.

Labradorci so zelo dovzetni za izpolnjevanje človeških ukazov, a ne blestijo ravno pri prostorski orientaciji. FOTO: Ilona Shorokhova/Getty Images

Kratkodlaki belgijski ovčar je slavil s 35 točkami od 39, na drugo mesto se je uvrstil borderski ovčar s 26 točkami, točko manj je dosegel hovawart, nemška delovna pasma. V raziskavi so sicer sodelovali še labradorec, zlati prinašalec, španski vodni pes, avstralski kelpie, španski vodni pes, šetlandski ovčar, angleški koker španjel, avstralski ovčar, nemški ovčar, finski laponski pes in nekateri mešanci.